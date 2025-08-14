Jelentős korlátozások és terelések jönnek Budapesten, több híd is érintett

A többi között már péntektől átadják a Lánchidat a gyalogosoknak, miközben a tűzijáték előkészületei miatt a híd járdáit lezárják, közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A hídnak a közúti forgalom előli lezárása miatt pénteken hajnaltól egészen augusztus 21-én délig a 105-ös, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai vár területén, ami a 16-os buszcsalád, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedését érinti - tartalmazza a közlemény.

Augusztus 20-án 19 órától a gyalogos forgalom elől is lezárják a hídat, de rögtön a tűzijáték után már át lehet kelni gyalog a Lánchídon.

Szombaton reggel részben lezárják a Margit híd járdáit is, a gyalogos forgalmat a lekorlátozott szélső sávban tartják fenn.

Augusztus 20-án 16 órától a tűzijáték idejére a hidat teljes szélességében és a Margitsziget déli oldalát is lezárják.

Az Erzsébet hídnak szintén lezárják a Lánchíd felőli járdáját hétfőn 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan pedig a gyalogosok számára megnyitják a Pest irányú buszsávot, ám a tűzijáték idejére ezt a hidat is lezárják.

Szintén lezárják a Szabadság híd járdáit. Augusztus 17-én, vasárnaptól augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídhoz közelebbi, majd augusztus 19-én, kedden reggeltől augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Petőfi hídhoz közelebb eső járdát is. A hídra a villamosvágányok mellé mindkét oldalra zárt korlátsort telepítenek, így augusztus 19-én reggeltől 21-én 12 óráig a hídon gyalog a villamosvágányok mellett lehet közlekedni - sorolták.

A korlátozások érintik a rakpartokat és a várat is, a Szent Jobb körmenet miatt pedig augusztus 20-án a Bazilika környékét is.

Továbbá a tűzijátékhoz kapcsolódóan jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen belül - ismertették.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk a BKK weboldalán érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban. Ugyanakkor a társaság elsősorban a metrók használatát ajánlja az utazóknak.

A tervezett tömegközlekedési, autós és gyalogosközlekedési változások részletesen itt olvashatók.