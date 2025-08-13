ARÉNA
Nyitókép: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Súlyos baleset a Balatonnál - fotók

Infostart

Két személygépkocsi ütközött a 71-es és a 73-as út kereszteződésénél. Csopak és Balatonfüred határán.

A szerdai balesetről a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság adott hírt közösségi oldalán.

Két személygépkocsi ütközött a két forgalmas út kereszteződésénél.

A Mentők 3 sérültet kórházba szállítottak.

baleset

balatonfüred

csopak

