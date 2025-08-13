Súlyos baleset a Balatonnál - fotók

Zavaros a helyzet jelenleg a Donbaszban, ahol az oroszok átszakították az ukrán védelmi állásokat. Emil Kastelhelmi finn katonai szakértő, a Black Bird Group OSINT adatok alapján dolgozó agytröszt elemzője értékelte a friss harctéri eseményeket. Meglátása szerint a felek most versenyt futnak az idővel, hogy gyorsabban tudjanak megfelelő erősítést küldeni a területre. Elképzelhető, hogy a hétvégi, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti csúcstalálkozó egyetlen célja az lesz, hogy a moszkvai vezető Volodimir Zelenszkij ukrán vezető és Ukrajna ellen fordítsa a Fehér Ház urát – írja elemzésében az Atlantic. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.