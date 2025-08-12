ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
A group of friends excitedly splashing in the water on a day out at the lake together.
Nyitókép: TommL/Getty Images

Új dunai szabadstrand nyílt Budapesten

Infostart

A Főpolgármesteri Önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) sikeres együttműködésének eredményeként újabb szabadstrand nyílhatott a fővárosban.

A Duna-fürdő létrehozásáról már tavasz végén megszületett a döntés és megkezdődtek az előkészületek, miután a BGYH felkérést kapott arra a fővárostól, hogy vizsgálja meg, hol és hogyan lehet a fővárosi Duna-partszakaszokon fürdőhelyeket kialakítani – olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.

A Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand kialakítása a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére XI. Kerületi Önkormányzattal együttműködve valósult meg. A fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizsgálata igazolta, így újabb fővárosi Duna-partszakaszon nyílik lehetőség a strandolásra.

