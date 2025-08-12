Új dunai szabadstrand nyílt Budapesten

A Duna-fürdő létrehozásáról már tavasz végén megszületett a döntés és megkezdődtek az előkészületek, miután a BGYH felkérést kapott arra a fővárostól, hogy vizsgálja meg, hol és hogyan lehet a fővárosi Duna-partszakaszokon fürdőhelyeket kialakítani – olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.

A Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand kialakítása a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére XI. Kerületi Önkormányzattal együttműködve valósult meg. A fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizsgálata igazolta, így újabb fővárosi Duna-partszakaszon nyílik lehetőség a strandolásra.