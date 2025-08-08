ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek
Concept of stock market, economy, investment crash.
Nyitókép: jayk7 / Getty Images

A vártnál lassabban csökkent az infláció júliusban - a nap hírei

InfoRádió

Magyarország is szerepel az amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges helyszínei között. Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét az izraeli biztonsági kabinet.

A vártnál lassabban csökkent az infláció júliusban éves összevetésben. Az előző évhez képest 4,3 százalékkal, júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt. A gyümölcsök csaknem 30 százalékkal drágultak.

Továbbra is az árrésstop kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet álláspontja szerint az intézkedés hosszabb távon hatástalan eszköz az inflációval szemben.

2,8 milliárd forint hiánnyal zárta a júliust a központi költségvetés, amivel az idei hiány 2786 milliárd forintra nőtt. Ez a teljes évre tervezett hiány 58,4 százaléka, ami nagyjából időarányos hiányfelhalmozásnak felel meg – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A középosztály erősödésére, valamint az építőipar és a lakáspiac fellendülésére számít a kormányfő a szeptembertől induló, 3 százalékos Otthonstart hitellel. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt: a kormány a saját tulajdonhoz jutást tartja fontosnak, ezért hirdették meg a fix 3 százalékos hitelt. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára az Inforádióban azt mondta, a kormány arra számít, hogy a hitelnek köszönhetően 15 ezer új lakás és ház építése kezdődhet meg a következő félévben.

Még a nyári kormányüléseken döntés születhet az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervekről, a vám-megállapodás okozta károk mérséklésére - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: a meglévő gazdasági kockázatokat tovább növelte az Egyesült Államok által indított vámháború.

1,6 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázati támogatás segíti a mezőgazdasági termelői csoportokat minőségrendszerek létrehozásában – közölte az Agrárminisztérium. A pályázat célja, hogy előmozdítsa a földrajzi eredetmegjelöléssel vagy hagyományos módszerekkel készülő termékek elismertetését.

Végrehajtás indult a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar ellen egy meg nem fizetett tartozás miatt – írja a HVG. Az összeg a kamatokkal együtt megközelíti a kétmilliárd forintot.

Már minden érintett ügyfél visszakapta a pénzét a dupla számlaterhelések után - közölte a Bankszövetség. A szervezet azt hangsúlyozza: a bankszektoron kívüli egyetlen kártyaelfogadó technikai problémája okozta a fizetési számlák ismételt megterhelését.

Magyarország is szerepel az amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges helyszínei között – értesült a FOX news. Az amerikai tévécsatorna fehér házi tudósítója az X-en azt írta, hogy a listán van még Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emirátusok is. A tudósító szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországot tekinti a legjobb helyszínnek, bár tegnap még arról beszélt, hogy az emirátusokban tarthatnák a csúcsot.

Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét az izraeli biztonsági kabinet. A terv részeként kitelepítik a palesztin civileket Gázavárosból, ahol szárazföldi offenzíva indul. A Fox Newsnak Benjamin Netanjahu megerősítette, hogy szándékukban áll átvenni a teljes part menti területet. A lépés ellen az izraeli túszok családtagjai mellett az ENSZ, Nagy-Britannia és Törökország is tiltakozott.

Atomerőművet épít a Roszatom a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban. Az első fázisban a létesítmény pontos helyét választják ki.

Gazdasági tanácsadóját, Stephen Mirant jelöli a Fed igazgatótanácsában megüresedett posztra az amerikai elnök. A kinevezést a Szenátusnak jóvá kell hagynia.

Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét. A tervezet értelmében a jogosultak megtakarításuk legfeljebb negyedét vehetnék fel egy összegben, a többit pedig a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő havi részletekben kaphatnák meg, legfeljebb 10 évre elosztva.

Elkezdődnek a temesvári Hunyadi-kastély helyreállítási munkálatai. A bánsági város egyik leglátványosabb épületében a munkálatokat mintegy 30 millió euróból valósítják meg, várhatóan 3 év múlva készülhet el.

Görögország nagy részén leállt a kompközlekedés az erős szél miatt, a korlátozás több tízezer turista nyaralását érintheti. A széllökések ereje az óránkénti 88 kilométeres sebességet is elérheti az Égei-tenger déli részén. Athénból csak a közeli szigetekre tartó járatok indultak el.

Újabb hőhullám nehezíti az olaszok életét, a 40 fok körüli hőség a jövő hét végéig is kitarthat. Szombaton és vasárnap a legmelegebbet Firenze, Prato és Pistoia háromszöge térségében várják, ahol a hőmérséklet 40 fok fölé ugorhat.

Kis mértékben emelkedett az erdőirtás alá vont területek mérete a brazíliai Amazonas-medencében, egy év alatt 4 százalékkal. A brazil űrkutatási hivatal mérése szerint 4.495 négyzetkilométeren irtották ki az erdőket 2024 augusztusa és 2025 júliusa között.

Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy évben - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója egyúttal felhívta a figyelmet az afrikai országban egyre inkább elharapódzó alultápláltságra és a menekültek helyzetére.

Partnerségi megállapodást kötött Olaszországgal a Mars kutatására a SpaceX amerikai űripari vállalat. Az olasz űrügynökséggel kötött megegyezés tudományos eszközök Marsra szállításáról szól.

Teljes napfogyatkozás lesz látható Európából 2026. augusztus 12-én. Hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Főként mínuszban telt a kereskedés ma Ázsiában, míg Európában vegyes mozgásokat láttunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, majd összejött a mindenkori zárócsúcs is (a BUX indexszel egyetemben), míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására mínuszba került. Eközben az amerikai tőzsdéken folytatódott a visszapattanás a múlt hét végi korrekció után, mindhárom vezető index emelkedéssel zárta a hetet.

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7én és 8án lesznek majd láthatók.

Israel rejects international criticism of Gaza City takeover plan

Israel rejects international criticism of Gaza City takeover plan

Israel's defence minister says countries that condemn Israel and threaten sanctions "will not weaken our resolve".

