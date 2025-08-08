A vártnál lassabban csökkent az infláció júliusban - a nap hírei

A vártnál lassabban csökkent az infláció júliusban éves összevetésben. Az előző évhez képest 4,3 százalékkal, júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt. A gyümölcsök csaknem 30 százalékkal drágultak.

Továbbra is az árrésstop kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet álláspontja szerint az intézkedés hosszabb távon hatástalan eszköz az inflációval szemben.

2,8 milliárd forint hiánnyal zárta a júliust a központi költségvetés, amivel az idei hiány 2786 milliárd forintra nőtt. Ez a teljes évre tervezett hiány 58,4 százaléka, ami nagyjából időarányos hiányfelhalmozásnak felel meg – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A középosztály erősödésére, valamint az építőipar és a lakáspiac fellendülésére számít a kormányfő a szeptembertől induló, 3 százalékos Otthonstart hitellel. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt: a kormány a saját tulajdonhoz jutást tartja fontosnak, ezért hirdették meg a fix 3 százalékos hitelt. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára az Inforádióban azt mondta, a kormány arra számít, hogy a hitelnek köszönhetően 15 ezer új lakás és ház építése kezdődhet meg a következő félévben.

Még a nyári kormányüléseken döntés születhet az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervekről, a vám-megállapodás okozta károk mérséklésére - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: a meglévő gazdasági kockázatokat tovább növelte az Egyesült Államok által indított vámháború.

1,6 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázati támogatás segíti a mezőgazdasági termelői csoportokat minőségrendszerek létrehozásában – közölte az Agrárminisztérium. A pályázat célja, hogy előmozdítsa a földrajzi eredetmegjelöléssel vagy hagyományos módszerekkel készülő termékek elismertetését.

Végrehajtás indult a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar ellen egy meg nem fizetett tartozás miatt – írja a HVG. Az összeg a kamatokkal együtt megközelíti a kétmilliárd forintot.

Már minden érintett ügyfél visszakapta a pénzét a dupla számlaterhelések után - közölte a Bankszövetség. A szervezet azt hangsúlyozza: a bankszektoron kívüli egyetlen kártyaelfogadó technikai problémája okozta a fizetési számlák ismételt megterhelését.

Magyarország is szerepel az amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges helyszínei között – értesült a FOX news. Az amerikai tévécsatorna fehér házi tudósítója az X-en azt írta, hogy a listán van még Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emirátusok is. A tudósító szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországot tekinti a legjobb helyszínnek, bár tegnap még arról beszélt, hogy az emirátusokban tarthatnák a csúcsot.

Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét az izraeli biztonsági kabinet. A terv részeként kitelepítik a palesztin civileket Gázavárosból, ahol szárazföldi offenzíva indul. A Fox Newsnak Benjamin Netanjahu megerősítette, hogy szándékukban áll átvenni a teljes part menti területet. A lépés ellen az izraeli túszok családtagjai mellett az ENSZ, Nagy-Britannia és Törökország is tiltakozott.

Atomerőművet épít a Roszatom a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban. Az első fázisban a létesítmény pontos helyét választják ki.

Gazdasági tanácsadóját, Stephen Mirant jelöli a Fed igazgatótanácsában megüresedett posztra az amerikai elnök. A kinevezést a Szenátusnak jóvá kell hagynia.

Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét. A tervezet értelmében a jogosultak megtakarításuk legfeljebb negyedét vehetnék fel egy összegben, a többit pedig a szociális minimálnyugdíjnak megfelelő havi részletekben kaphatnák meg, legfeljebb 10 évre elosztva.

Elkezdődnek a temesvári Hunyadi-kastély helyreállítási munkálatai. A bánsági város egyik leglátványosabb épületében a munkálatokat mintegy 30 millió euróból valósítják meg, várhatóan 3 év múlva készülhet el.

Görögország nagy részén leállt a kompközlekedés az erős szél miatt, a korlátozás több tízezer turista nyaralását érintheti. A széllökések ereje az óránkénti 88 kilométeres sebességet is elérheti az Égei-tenger déli részén. Athénból csak a közeli szigetekre tartó járatok indultak el.

Újabb hőhullám nehezíti az olaszok életét, a 40 fok körüli hőség a jövő hét végéig is kitarthat. Szombaton és vasárnap a legmelegebbet Firenze, Prato és Pistoia háromszöge térségében várják, ahol a hőmérséklet 40 fok fölé ugorhat.

Kis mértékben emelkedett az erdőirtás alá vont területek mérete a brazíliai Amazonas-medencében, egy év alatt 4 százalékkal. A brazil űrkutatási hivatal mérése szerint 4.495 négyzetkilométeren irtották ki az erdőket 2024 augusztusa és 2025 júliusa között.

Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy évben - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet. A WHO főigazgatója egyúttal felhívta a figyelmet az afrikai országban egyre inkább elharapódzó alultápláltságra és a menekültek helyzetére.

Partnerségi megállapodást kötött Olaszországgal a Mars kutatására a SpaceX amerikai űripari vállalat. Az olasz űrügynökséggel kötött megegyezés tudományos eszközök Marsra szállításáról szól.

Teljes napfogyatkozás lesz látható Európából 2026. augusztus 12-én. Hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről.