Válságtanácskozás Görögországban az időjárás miatt

A széllökések ereje az óránkénti 88 kilométeres sebességet is elérheti az Égei-tenger déli részén - közölte a polgári védelmi minisztérium egy válságtanácskozás után.

Athénban az összes komp a kikötőkben maradt a közeli szigetekre tartó járatok kivételével - közölte a parti őrség. Nem közlekednek a kompok többek között a turisták körében kiemelten népszerű Míkonosz, Párosz és Kréta szigetére.

A görög hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy az erős szél miatt még fokozottabb az erdőtüzek kockázata különösen az ország keleti és déli területein.