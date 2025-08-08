ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.8
usd:
339.99
bux:
103234.15
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Windsock with Cloudy Sky
Nyitókép: by-studio/Getty Images

Válságtanácskozás Görögországban az időjárás miatt

Infostart / MTI

Leállt Görögországban az Égei-tengeren közlekedő kompok nagy része az erős szél miatt pénteken, a korlátozás több tízezer turista nyaralását érintheti.

A széllökések ereje az óránkénti 88 kilométeres sebességet is elérheti az Égei-tenger déli részén - közölte a polgári védelmi minisztérium egy válságtanácskozás után.

Athénban az összes komp a kikötőkben maradt a közeli szigetekre tartó járatok kivételével - közölte a parti őrség. Nem közlekednek a kompok többek között a turisták körében kiemelten népszerű Míkonosz, Párosz és Kréta szigetére.

A görög hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy az erős szél miatt még fokozottabb az erdőtüzek kockázata különösen az ország keleti és déli területein.

Kezdőlap    Külföld    Válságtanácskozás Görögországban az időjárás miatt

időjárás

görögország

szél

komp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól

Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól

Befejeződtek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér infrastrukturális fejlesztései, melyek részeként új forgalmi szabályok és parkolási rend lép életbe a terminálok környékén - írja a HVG.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lenne a nagy készülés az Otthon Start programra? Ki költözne erre a környékre?

Ez lenne a nagy készülés az Otthon Start programra? Ki költözne erre a környékre?

A kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítené a legalább 250 lakásos fejlesztéseket, ha a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 13:54
Fegyverszállítási stop: rendkívüli ülésen döntött a német kormány Izrael lépése miatt
2025. augusztus 8. 13:43
Tragédia Mallorcán: villámárvíz nyelt el egy brit párt
×
×
×
×