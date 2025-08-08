Fegyverszállítási stop: rendkívüli ülésen döntött a német kormány Izrael lépése miatt

Az erre vonatkozó hivatalos bejelentés a német kormány délelőtti rendkívüli ülése után hangzott el. Németoszág Izrael legfőbb fegyverszállítója, ugyanakkor a Netanjahu-kormány jelenlegi közel-keleti, illetve gázai övezeti politikájának egyik éles bírálója.

A napokban Johann Wadephul külügyminiszter igyekezett Jeruzsálemben a kormányt egy gázai fegyverszünetre, illetve a humanitárius helyzet javítására bírni. Az izraeli kabinet hajnali közleménye ugyanakkor arra utalt, hogy erőfeszítései hiábavalónak bizonyultak.

Ezt követően a kormányülés, után jelentette be Friedrich Merz a Gázai övezetben bevethető fegyverek német exportjának leállítását. A kancellár kifejezetten ezekre a fegyverekre utalt, elemzők szerint ugyanakkor ez egyértelmű válasz Izrael katonai megszállási terveire.

Merz a ZDF szerint hangsúlyozta, hogy

egyelőre nem hagyják jóvá a a Gázai övezetben felhasználható fegyverek exportját. A tudósítás nem ismertette, hogy konkrétan milyen fegyverekről van szó.

A kancellár egyidejűleg utalt arra, hogy a német kormányt továbbra is mélységesen aggasztja a Gázai övezet lakosságának szenvedése. Egyidejűleg megerősítette azt a korábbi általa és külügyminisztere által is hangoztatott követelést, hogy Izraelnek átfogó hozzáférést kell biztosítania a humanitárius segélyszállítmányokhoz, beleértve az ENSZ szervezete és a nem kormányzati intézmények szállítmányait is.

Az izraeli biztonsági kabinet csütörtökről péntekre virradó éjjel hagyta jóvá a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász szélsőséges szervezet "legyőzésére" a Gázai övezetben. A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként "átvenné az irányítást" Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

Az elhurcolt túszok családtagjainak pénteki közleménye szerint az izraeli biztonságpolitikai kabinet Gáza elfoglalásának bejelentésével cserbenhagyta a túszokat és a hozzátartozóikat is. "A túszok visszahozásának egyetlen útja egy átfogó megállapodás. Nem újabb értelmetlen háború, nem újabb szándékos cserbenhagyás. Az izraeli nép képes és köteles is megállítani ezt a veszélyes lépést" – állítják.