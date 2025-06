Nagyüzem az Országgyűlésben – a nap hírei

Az állampolgárság felfüggesztéséről, az önkormányzatok önazonosságának védelméről, és a jegybanki alapítványokról szóló törvényekről is döntött az Országgyűlés kétharmados többsége. A készpénzhasználattal összefüggő törvények módosítása szerint a fogyasztót ezentúl megilleti a készpénzhasználat joga, mint fogyasztói jog. A banki extraprofitadó, a biztosítási pótadó, valamint a kiskereskedelmi adó bekerült az adótörvényekbe és 18 millió forintra növelték az áfa alanyi adómentesség értékhatárát. A jövőben nem alapíthat vagyonkezelő alapítványt a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB ugyanakkor továbbra is létrehozhat a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot vagy alapítványt. Az állam határozott időre felfüggeszheti a magyar állampolgárságát annak, aki a kormány szerint veszélyt jelent a közrendre, a nemzetbiztonságára. Jóváhagyták a helyi önazonosság védelmét célzó előterjesztést is. Az önkormányzatok rendelettel kiterjeszthetik az elővásárlási jogot, hogy előnybe kerüljenek a helyben élők. Feltételhez köthetik a beköltözők ingatlanvásárlását és a lakcímbejelentését.

Titkos szavazással megválasztotta Polt Pétert az Alkotmánybíróság elnökének az Országgyűlés. Megbízatása szerdától hatályos és 12 évig tart. Ugyancsak titkos szavazáson Kozma Ákost választották az Alkotmánybíróság új tagjává, valamint kilenc évre legfőbb ügyésznek választották Nagy Gábor Bálintot.

A várt stagnálás helyett kismértékben tovább nőtt az infláció májusban. A fogyasztói árak 4,4 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, az áprilisi adathoz képest ez 0,2 százalékpontos növekedés. A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokra úgy reagált: a kormány továbbra is küzd az indokolatlan áremelések ellen, és ha szükséges, kiterjeszti az ár-rés-csökkentést.

A legújabb infláció adatok alapján az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy látja: nem a kiskereskedelem gerjeszti az áremelkedést. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy áprilishoz képest májusban az árrésstop ellenére 0,6 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak.

Eladják az állami tulajdonú hadiipar piacképes részét, a vevő a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. A kormány döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatott. Az állam hadiipari érdekeltségeit tömörítő N7 Holding és a 4iG előzetes megállapodása értelmében létrehozzák Magyarország első állami és magántulajdonban lévő védelmi ipari holdingvállalatát. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná.

Az állami hadiipar privatizációjának azonnali leállítását követeli a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke a legsúlyosabb nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte a tranzakciót, különösen, mert a vevőként bejelentkező 4iG részvényesei között külföldi tulajdonosok is vannak.

Ismét elhalasztották az Axiom-4 űrmisszió indulását a floridai Kennedy Űrközpontból. Kapu Tibornak és három társának a Falcon-9 rakéta folyékonyoxigén-szivárgása miatt kell még a földön maradnia. A műszaki hiba után egyelőre nem közölték a kilövés újabb időpontját.

Megszületett az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás, már csak a két ország elnökének jóváhagyására van szükség – jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta: Kína biztosítani fogja az összes szükséges ipari és ritkaföldfémet, cserébe az Egyesült Államok támogatja, hogy kínai diákok amerikai egyetemeken és főiskolákon tanuljanak. Az elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok 55 százalékos vámhoz jut a megállapodás alapján, míg Kína csupán 10 százalékos vámtarifát alkalmazhat.

Texasban is mozgósítják a Nemzeti Gárdát â jelentette be az állam kormányzója. Greg Abbott a döntést a béke és a közrend fenntartásával indokolta. A Trump-kormányzat illegális bevándorlók elleni intézkedései ellen Los Angelesben kirobbant tüntetések nyomán Egyesült Államok-szerte – a többi között Texas több városában – is hasonló tiltakozások voltak. Hétfő éjjel hasonló megmozdulás volt Dallasban is, ahol a hatóságok egy embert őrizetbe vettek.

14 éves volt a grazi iskolai lövöldöző legfiatalabb áldozata. Az osztrák rendőrség közzétette az elhunytak életkorát, és megnevezte az elkövetőt is. A meggyilkolt diákok 14 és 17 év közöttiek voltak, és meghalt egy 59 éves tanár is. A 21 éves elkövető egykor a középiskola tanulója volt, többször kellett évet ismételnie. A lövöldözés után magával is végzett, volt érvényes fegyvertartási engedélye, és egy nem működő csőbombát is találtak az otthonában.

Moszkva több mint ezer elesett ukrán katona holttestét adta át Kijevnek. Moszkvai közlés szerint a katonák az ukrajnai Kurszk, Harkiv, Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyében folyt harcokban estek el a közlés szerint. Mintegy hatezer elesett ukrán katona hazaszállításáról az orosz és ukrán tárgyalóküldöttség Isztambulban állapodott meg a múlt héten.Oroszország már a hét végén el akarta kezdeni a halottak átadását, Ukrajna viszont kifogásolta, hogy előzetesen nem egyeztettek az átadás időpontjáról.

Bizalmat kapott a Szejmben Donald Tusk. A lengyel miniszterelnök pártja elnökválasztási veresége után kért bizalmi szavazást maga ellen a lengyel parlament alsóházában. A képviselők 243 igen szavazattal, 210 nem ellenében támogatták a kormányfőt. Az elnökválasztás második fordulójában a vezető ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság támogatását élvező Karol Nawrocki győzött a Polgári Koalíció jelöltjével, Rafał Trzaskowskival szemben.