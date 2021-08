Az elmúlt évek fokozatos állagromlása után a több mint 100 éves Gellért fürdő sürgős felújításra szorul, a gépészeti rész gyakorlatilag utolsó pillanatait éli. "Talán a legjobb példa arra, hogy mennyire nem alkalmas már a fürdő az eredeti koncepcióinak megfelelő működésre, hogy idén nyáron, amikor elindult a nyári szezon, természetesen feltöltöttük a hullámmedencét, de kiderült, már olyan állapotban van, hogy a statikus szakértő nem engedélyezte a hullámgép működésének a beindítását" - ecsetelte a helyzetet az InfoRádióban Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója.

Megjegyezte: régóta tervezte a cég a Gellért fürdő felújítását, hiszen ez egy nagy volumenű és nagyon komoly szakmai hátteret is igénylő felújítás, de tovább nem lehet várni, 2022-ben már muszáj lesz megkezdeni. Annál is inkább, hiszen a Gellért fürdő és a Gellért Szálló egy társasházként van bejegyezve és szimbiózisban is működött az elmúlt 100 évben. A szálloda felújítása is el fog indulni és ez kényszer a fürdő felújítására is. (A felújításig a Danubius lánc által üzemeltetett Gellért Szálló 2019 óta az Indotek Group tulajdona, amely korábbi nyilakozata szerint a felújítást követően luxus színvonalú nemzetközi hotelláncot kíván megbízni, azzal az elvárással, hogy portfóliójuk ékköveként működtessék tovább a szállodát. Teljes rekonstrukciót kívánnak végrehajtani a műemléki védelem alatt álló létesítményben az eredeti külső megtartásával - a szerk.) Látogatók az idén százéves Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda termálmedencéjében 2018. szeptember 8-án. MTI Fotó: Mohai Balázs

A fürdő felújítására a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek saját forrása bizonyosan nem lesz - jelentette ki Szűts Ildikó, leszögezve: a pandémia miatt több mint 19 milliárd forint bevételkiesés keletkezett a cégnél a zárva tartás hónapjaiban. Folyamatosan egyeztetnek a fővárossal, valószínűleg hitelből fognak tudni forrást találni – a beruházás reményeik szerint néhány éven belül megtérülhet.

Ugyancsak forrást kell találnia a cégnek a frissen megszerzett (visszaszerzett, hiszen 2002 előtt is a BGYH üzemeltette az intézményt) Rác fürdő felújítására is, ám az erre szükséges pénz nagysága a Gellért fürdőre költendővel nem említhető egy szinten, annál jóval kevesebb.

"Az is a terv, hogy ha a Rác fürdő felújítása el tud indulni, akkor megpróbáljuk minél gyorsabban és hatékonyabban elvégeztetni annak érdekében, hogy legyen a bezáró Gellért helyett egy ötcsillagos luxusfürdő, amely a turisták és a budapestiek rendelkezésére áll, és a cég bevételeit is tudja pótolni" - mondta Szűts Ildikó.

A Rác fürdő néhány, 2020-as képen:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pataki Tamás (@citromviasz) által megosztott bejegyzés

Ám "szünet" a zárás és a nyitás között mindenképpen lesz, hiszen mire 2022 márciusában, a tervek szerint bezárna a Gellért fürdő, a Rác nem készül el - erősítette meg a vezérigazgató.

"Hogyha a cég a Rác fürdő vételárának kifizetését követően birtokba kerül, akkor egy alapos műszaki felmérés következik, és ezután lehet kiírni a közbeszerzési eljárást, akár a tervezésre, ha szükség van rá, akár a kivitelezésre. Ennek lebonyolítása után indulhat meg maga a kivitelezés. Utóbbi munkára 6-8 hónapot mondtak a kollegák, de ha ehhez hozzávesszük a közbeszerzési eljárással, illetve a műszaki állapotfelmérésen kapcsolatos időintervallumot, akkor azt gondolom,

legalább egy év, de lehet, hogy 14 hónap is szükséges

ahhoz, hogy ezt tisztességesen meg lehessen csinálni."

Az InfoRádiónak azt is elmondta Szűts Ildikó, hogy a Rác fürdő felújítása sem fog önerőből menni, ugyanis a tavalyi évet is csak fővárosi kölcsönnel és folyószámlahitellel tudták "megoldani". A BGYH korábbi vezetése készített felméréseket a Rác felújítására vonatkozóan, ebben 1-1,5 milliárd forintos összegek szerepelnek – ám ezek 2018-as adatok, márpedig ha azóta további állapotromlás következett be, akkor azt még be kell kalkulálni.

A két fürdő felújításának forrásigénye így akár a 10 milliárd forintot is elérheti a vezérigazgató szerint.

