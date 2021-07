Újabb oltási kampány indul, mert jó eséllyel lesz negyedik hulláma a koronavírus-járványnak - a nap hírei

Újabb oltási kampány indul, mert jó eséllyel lesz negyedik hulláma a koronavírus-járványnak – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: a háziorvosok medikusok segítségével akár otthonukban is felkeresik azokat a 60 éven felülieket, akik nem oltatták be magukat. Emellett arról is szólt, hogy intézkedéssorozatról döntött a kormány az építőipari drágulás megállítására. Szólt arról is hogy változatlan a magyar kormány elkötelezettsége mind az európai közösségi jog, mind a gyermekvédelem iránt, az Európai Parlamentben folytatott vitával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Brüsszel hiába akarja azt elérni, hogy LMBTQ-aktivistákat engedjen be Magyarország az óvodákba és az iskolákba, erre az ország nem hajlandó.

Egy nap alatt 1 beteg halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben és 44 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 80 beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 38 ezer alá csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 808 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 999 ember halt meg a betegségben. A beoltottak száma meghaladja az 5 millió 519 ezret, ami lehetővé tette az újabb jelentős könnyítéseket.

Még az ősszel jogi fellépést helyezett kilátásba az Európai Bizottság elnöke Magyarország ellen, ha a kormány nem módosítja a pedofilellenes törvény homoszexuálisokat érintő részeit. Ursula von der Leyen bizottsági elnök az Európai Parlament plenáris ülésén azt mondta, hogy a jogszabály sérti az LMBTQ-jogokat. Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja hangsúlyozta, az új magyar törvény hátrányosan megkülönböztető, ellentétes az unió alapértékeivel. A vitában felszólaló fideszes képviselők ismét azt hangoztatták, hogy a jogszabály a gyermekeket védi.

Javította a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését, ugyanakkor emelte inflációs várakozását az Európai Bizottság. A testület friss jelentése az idén már nem 5 és fél, hanem 6,3 százalékos GDP-bővüléssel számol. Jövőre továbbra is 5 százalékos növekedést várnak, de abban is felfelé mutató kockázatokat látnak. A jelentés szerint a növekedést elsősorban a fogyasztói kereslet, az uniós forrásoknak is köszönhető magas beruházási aktivitás, illetve a támogató fiskális politika fűtheti. Az Európai Bizottság az inflációra vonatkozó előrejelzését is emelte, különösen az idei évre.

Újabb ezer ingyenes antitest-vizsgálatot ajánl fel a főváros a budapestieknek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Így összesen 20 ezer teszttel mérik a 60 év feletti budapestiek ellenanyagszintjét. A Fővárosi Idősügyi Tanács ülésén kérték, hogy az önkormányzat további teszteket is végezzen. Július 12-től 16-ig minden nap 7 és 11, valamint 16 és 20 óra között van lehetőségük a budapestieknek arra, hogy ingyenes antitest-vizsgálaton vegyenek részt az V. kerületi Városháza parkban, egy mobil tesztelőponton.

Európa több országában is romlik a járványhelyzet a koronavírus delta variánsának gyors terjedése miatt. Franciaországban július végére várják a járvány negyedik hullámát, de romlik a helyzet Németországban is, Norvégiában pedig be is jelentették, hogy a delta variáns miatt elhalasztják a nyitást. Horvátország az oltatlanokat félti, mivel a felnőtt lakosság kevesebb, mint a fele kapott vakcinát, miközben javában tart a nyári szezon. Újabb járványhullámra, a helyzet romlására számít még az ősz beköszönte előtt a szerb elnök.

Péntek éjfélig harmadfokú hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvos a nagy meleg miatt, a szociális ellátórendszerben pedig életbe lépett a vörös kód. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár elmondta, hogy a vörös kód idején minden szociális intézmény köteles befogadni a hajléktalant és mindenki mást, aki a hőség miatt bajba jutott. A tartós hőség veszélye miatt az ország nagy részére harmadfokú figyelmeztetést adott ki csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Magyar-orosz-kínai vasúti logisztikai vegyesvállalat jön létre Magyarországon. Magyar részről a részben állami tulajdonú CER Cargo vesz részt a cégben, amelyben a partnereknek egyenlő része lesz. Az alaptőke összegét később jelentik be. A vállalatalapításról szóló megállapodást Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár írta alá Moszkvában az orosz közlekedési miniszter első helyettesével.

Átmeneti szabályt fogadott el a gyermekek online szexuális zaklatásának hatékonyabb felderítésére az Európai Parlament. A képviselők engedélyezték, hogy a webszolgáltatók továbbra is önkéntes alapon blokkolhassák a pedofil tartalmakat. A rendelkezések a végleges szabályok elfogadásáig, de legfeljebb 3 évig lesznek érvényben. A rendeletet még az Európai Unió Tanácsának is el kell fogadnia.