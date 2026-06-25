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Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Súlyosat üzent Orbán Viktorról Magyar Péter miniszterelnök

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„A kiszivárgott irat alapján azonnali választ várunk az ügyészségtől, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyben!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közéttett bejegyzéséhez kommentbe odatette a hvg.hu cikkét is, amelynek címe: „Aranykonvoj: Orbán Viktor szerepét is vizsgálja az ügyészség egy dokumentum szerint”. A cikk szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomoz fogva tartás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Egy másik kommentjében azt kérdezte a kormányfő: „Ha nem hallgatták ki, miért nem?”

A miniszterelnök bejegyzésében utalt egy „kiszivárgott iratra”. Csütörtök délután a 444.hu egy birtokába került „állítólagos ügyészségi dokumentumról” írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját. A portál által idézett dokumentum még tovább két személyt nevesít a döntéshozók között: Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, és Demeter Tamást, a NAV korábbi bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét.

A csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón is szóba került az ukrán aranykonvoj ügye.

Magyar Péter ott elmondta: „már vannak előzetes információk. Pénzmosás és az elfogás körülményeinek törvénytelenségei miatt is nyomozás zajlik. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, TEK, a Legfőbb Ügyészség és a rendőrség most egymásra mutogat és tolja a felelősséget az ügyben. Kérdés persze, ki miben felelős, de a legfőbb felelősök nem ők, hanem akiktől a parancsot kapták” – mondta Magyar Péter, hozzátéve: „úgy tudom, az egyik ügyészi szerv konkrét utasítást adott konkrét emberek kihallgatására – súlyos konfliktusok vannak az ügyészségen belül. A magyar Cosa Nostra még mindig befolyással rendelkezik egyes ügyészségi szervekre, arra szólítom fel a legfőbb ügyészt, hogy számolja ezt fel” – mondta a miniszterelnök, aki később még egyszer visszatért a témára, és azt mondta: „az aranykonvoj-ügyről a Legfőbb Ügyészséget kell kérdezni, de esetleg Orbán Viktort is meg lehet kérdezni arról, járt-e aznap a TEK műveleti központjában.”

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Kezdőlap    Belföld    Súlyosat üzent Orbán Viktorról Magyar Péter miniszterelnök

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