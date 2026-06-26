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Nyitókép: Unsplash.com

148 riasztás fél év alatt: egyre nagyobb a baj a medvékkel

Infostart / MTI

Levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság (EB) elnökéhez Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke, amelyben európai fellépést sürget az ember és barnamedve közötti, egyre súlyosbodó konfliktusok kezelésére – közölte az MTI-vel csütörtökön a székelyföldi megye sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint a tömbmagyar megyében idén 148 alkalommal riasztották a lakosságot, miután medve jelent meg lakott településen. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a nagyragadozók nem ritka esetben városok utcáira is bemerészkedtek: Csíkszeredában öt alkalommal, Gyergyószentmiklóson kilenc alkalommal, Székelyudvarhelyen tizenöt alkalommal riasztották a lakosságot a jelenlétük miatt.

Bíró Barna-Botond rendkívül aggasztónak tartja, hogy a székelyföldi megyében április óta átlagosan napi háromszor riasztják valamelyik település lakosságát amiatt, hogy nagyragadozó sétál az utcákon. Hangsúlyozta: ezért támogatja Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszternek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a medvekérdés rendezésére tett erőfeszítéseit.

Emlékeztetett, hogy korábban Nicusor Dan román államfőt és a környezetvédelmi minisztériumot is tájékoztatta a székelyföldi megyében kialakult helyzetről.

Bíró Barna Botond Ursula von der Leyer EB-elnöknek írt szerdai levelében közölte: olyan uniós szabályozásra van szükség, amely továbbra is biztosítja a biodiverzitás megőrzését, de nagyobb hangsúlyt fordít az emberek biztonságára. Rámutatott, hogy a kialakult helyzet meghaladja a helyi és országos hatóságok eszköztárát, ezért vált indokolttá az uniós megközelítés.

A tanácselnök hangsúlyozta: az ügyben az RMDSZ EP-képviselőinek, Winkler Gyulának és Vincze Lórántnak a támogatására is számít.

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Kezdőlap    Külföld    148 riasztás fél év alatt: egyre nagyobb a baj a medvékkel

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