40 napos offenzívát rendelt el Volodimir Zelenszkij Oroszország ellen

A társházigazda Egyesült Államok válogatottja 3-2-re kikapott az utolsó helyen végzett törököktől a labdarúgó-világbajnokság D jelű négyesének Los Angeles-i mérkőzésén, de így is csoportgyőztesként készülhet a bosnyákok elleni, szerdai összecsapásra.
Brit uralkodó most először döntött úgy, hogy az átláthatóság jegyében közzéteszi saját és családja adózási adatait. A nyilvánosságra hozott információk alapján III. Károly király 12,9 millió font (5,3 milliárd forint) adót fizetett a tavaly zárult pénzügyi évben. Az uralkodó ezzel felkerült a száz legnagyobb brit adózó listájára a 2024-2025-ös pénzügyi évben.