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Nyitókép: Szerhij Dolzsenko

40 napos offenzívát rendelt el Volodimir Zelenszkij Oroszország ellen

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját csütörtöki közlése szerint 40 napos offenzívát hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.

Telegram-oldalán az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett. Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.

Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.

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