40 napos offenzívát rendelt el Volodimir Zelenszkij Oroszország ellen

Telegram-oldalán az ukrán vezető azt hangoztatta, hogy ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése végett. Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.

Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.