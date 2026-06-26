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Miskolc, Szinva patak – felszínre hozhatják a Fő téren
Nyitókép: magyarepitok.hu

Patak folyhat át Miskolc főterén

Infostart

Kibontott patakkal, vízi attrakciókkal és zöldítéssel alakíthatják át Miskolc Szent István terét – indulhat a tervezés, július 23-ig várják a pályázatra a jelentkezőket, majd bő fél év jut a tervezésre.

Évtizedek óta felmerülő kérdés Miskolc központi területének alakítása. A 2008-as ötletpályázat eredményeit végül most, a mai elvárásokhoz alakítva hasznosíthatják a tervezők, ugyanis a város önkormányzata „Miskolc Fő tér komplex fejlesztése” címmel indította el a város központi terének megújítását – írja a magyarepitok.hu. A projekt keretében a Szent István tér megújítására kerülhet sor komplex fejlesztési program keretében; ehhez keresik a tervezőt nyilvános pályázat keretében.

A cél a tér mai használati elvárásoknak megfelelő család- és klímabarát városi agórává, valódi közösségi térré fejlesztése.

A közösségi rendezvényhelyszín és a gyalogos közlekedés fejlesztése mellett az életminőséget javító közterületi fejlesztésekre fókuszálnak a pályaázatnál.

Céljuk, hogy kényelmesen sétálhatóvá és változatosabbá, ezáltal vonzóbbá tegyék a Belvárost.

Az érintett közösségi területek nagysága 3000 négyzetméter, ahol új funkcióknak kell helyet találni; miközben kiemelt cél a Szinva kibontása és vizes élményelemek, attrakciók kialakítása.

A vízfelület felszínre hozása a hősziget-hatás csökkentését, a klímasemleges várossá válás támogatását szolgálja a zöld és kék-infrastruktúra fejlesztésével, biológiailag aktív felületek megőrzése és növelésével legalább 102 négyzetméterrrel.

195 nap áll majd a nyertes rendelkezésére a tervek elkészítéséhez, a jelentkezőket július 23-ig várják. Mivel a projekt fejlesztési szakasznál tart, az ajánlati felhívás mellékletét képező, Tervezési programban szereplő mennyiségek iránymutató jellegűek.

Minél nagyobb zöldfelületet kell kialakítani, de a közlekedési zónákon túl kell egy olyan burkolt rész is, amely nagyobb városi rendezvények megtartására is alkalmas. Elvárás a Szinva minél teljesebb hosszban történő kibontása az Erzsébet tértől egészen a Bartók térig,

vagy ameddig a műszaki feltételek engedik.

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