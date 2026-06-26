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Egy jetskis a vízen.
Nyitókép: aire images/Getty Images

Teljesen új helyen jöhetnek traffipaxok

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A rendőrök hajóból, a vízből és a vízpartról is mérik majd a vízi járművek sebességét. Az ellenőrzések már a hétvégén elkezdődnek.

Annyira feszültté vált a viszony a horgászok, természetjárók és a közlekedési szabályokra sokszor fittyet hányó jetskisek között, hogy a rendőrség komolyabb intézkedésre szánta el magát a Tisza-tavon. A szoljon.hu beszámolója szerint múlt hétvégén Sarudon tartottak egyeztetést az érintettek a felmerült problémák, illetve a kialakult helyzet miatt, kedden pedig összeült a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal is. A hortobágyi kerekasztal-beszélgetésen Illés Gergely, a Tiszai Vízirendészet kapitánya számolt be a fő kihívásokról.

A rendőrkapitány a keddi fórumon jelezte: a rendőrség is érzékelte a vízi közlekedés anomáliáit. Mint mondta, a térség turisztikai vonzereje miatt fontos, hogy az oda látogatók ne a szankcióktól félve szálljanak vízre, ezért eddig sok esetben csak figyelmeztetésben részesítették a szabályszegőket. A rendőr alezredes szerint csökkenteni kell a vízi közlekedési balesetek számát, továbbá mérsékelni kell ezeknek a kockázatát.

A beérkező panaszok szerint a jetskisek hatalmas hullámokat gerjesztenek a Tisza-tavon, és bár halálos baleset nem történt, Illés Gergely felhívta a figyelmet, hogy

bűncselekményt követ el az, aki másokat beleborít a vízbe. Ilyen esetekben büntetőeljárás indul.

Ehhez a jármű lajstromszámát kell megjegyezni, viszont a bejelentő számára kellemetlenséget okozhat, hogy tanúskodás is része a folyamatnak.

A legfőbb probléma, hogy a Tisza-tavon nincs nyílt vízi pálya, illetve, hogy a jetskik kishajó minősítéssel rendelkeznek, így szinte bárhová bemehetnek velük.

A rendőrkapitány közölte azt is a keddi fórumon, hogy bevezetik a Tisza-tavi traffipaxot.

A rendőrök hajóból, a vízből és vízpartról is mérik majd a vízi járművek sebességét.

Az alezredes szerint ez az intézkedés visszatartó erőt jelent majd a szabálytalankodóknak. Figyelmeztetett, hogy a méréseket azonnali eljárások követhetik.

A vízi traffipaxos ellenőrzések már a következő hétvégén megkezdődnek, és a nyári szezonban több alkalommal is folytatódnak. A legtöbb konfliktus és veszélyhelyzet nem a motoros közlekedésből, hanem a túlzott sebességből és az ebből eredő hullámzásból fakad. Többen is problémásnak tartják, hogy a csatornákban érvényes 10 kilométer per órás korlátozást sok hajóvezető nem tartja be.

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Kezdőlap    Belföld    Teljesen új helyen jöhetnek traffipaxok

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