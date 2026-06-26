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Nyitókép: Pixabay

Egyre többen pihenünk vendégként – egyre kevesebb időt

Infostart / MTI

Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,2 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. A KSH RÉSZLETES ADATAI ITT.

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A 898 ezer belföldi vendég 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 5,7 százalékkal meghaladta a tavaly májusit.

A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb mértékben (18 százalékkal) Gyulán és térségében. Budapesten 2,9, a Balatonnál 3,7 százalékkal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma – ismertette a KSH.

A külföldi vendégek száma 0,2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 855 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 612 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 13 százalékkal csökkent.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben, 23 százalékkal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent, 11 százalékkal. Budapesten – részben a VI. kerületben érvényben lévő magán- és egyéb szálláshelyi tiltás hatására – 1,4 százalékkal kevesebb, a Balatonnál 3,4 százalékkal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A jelentés szerint összesen 27 422 turisztikai szálláshely, ezen belül 2727 kereskedelmi, illetve 24 695 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket májusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1006 szálloda és 1078 panzió volt nyitva május egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 113,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 10 százalékkal többet, közel 3,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Az év első öt hónapjában a turisztikai szálláshelyeken 2,0 százalékkal több, összesen csaknem 6,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal több volt mint a múlt év azonos időszakában – közölte a KSH.

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