Leó pápa reggel fél nyolckor mutatja be a konzisztórium nyitómiséjét, majd a VI. Pálról elnevezett teremben beszédet intéz a Vatikánba érkezett bíborosokhoz.

A tavaly májusban megválasztott egyházfő idén januárban hívta először össze a bíborosi testületet. Hivatala első konzisztóriumán bejelentette, hogy gyakoribbá akarja tenni a közös egyeztetést, ezért június 26-ra és 27-re is rendkívüli konzisztóriumot hirdetett meg.

A Vatikán még nem közölte, hogy a bíborosi kollégium 241 tagjából, hányan vesznek részt a két napos tanácskozáson.

A nyilvánosságra hozott program szerint a délelőtti és délutáni szekciókban napirendre tűzött témák között szerepelnek a népeket és az egyházi közösségeket legmélyebben érintő „szenvedések, feszültségek és kérdések”. Választ keresnek arra, hogy a világban tapasztalt megosztottság és konfliktusok miképpen hatnak az emberek életére, milyen nyelvezet, magatartás, gyakorlat segítheti elő a megbékélést, az együttélést és a békét.

Mely törések nehezítik meg a közös jó építését, mit várnak az emberek és a népek, amit az Egyháznak meg kell hallgatnia, és a helyi, valamint az egyetemes egyház mely kezdeményezései nyújthatnak segítséget.

A konzisztórium munkája zárt ajtók mögött zajlik.

A bíborosok húsz munkacsoportban tanácskoznak egymással: kilencet a nyolcban évnél fiatalabb, nem a Vatikánban szolgáló pápaválasztók alkotnak, akiknek száma jelenleg száztizenhét. További tizenegy csoportban a kúrián dolgozó pápaválasztó bíborosok és a nyolcvan évnél idősebbek foglalnak helyet.

A pápa teljes titoktartásra intette a bíborosokat, de Cristobal Lopez Romero a marokkói Rabat érseke a L’Avvenire-nek, az olasz püspöki kar napilapjának adott interjújában elmondta, hogy a témák között lesz a konzisztóriumok gyakoribbá tétele is.

Valójában a pápa már korábban közölte, hogy 2027-től rendszeresíti a bíborosi tanácskozásokat, évi egyszeri konzisztóriummal, amely több napig eltarthat.

A Rómába érkezett bíborosok közösen vesznek részt Szent Péter és Szent Pál június 29-i ünnepén.

A résztvevők között lesz Német László ,a belgrádi főegyházmegye érseke. Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek nem lesz jelen a konzisztóriumon.