Oroszország visszavágott Romániának

A tárcához aznap bekérették a moszkvai román nagykövetet, akinek átadták a döntést tartalmazó jegyzéket. A minisztérium rámutatott, hogy „ez az intézkedés választ jelent arra, hogy Bukarest minden alap nélkül visszavonta a konstancai orosz főkonzulátus működéséhez szükséges hozzájárulását, és annak vezetőjét persona non gratának nyilvánította”.

Románia azt követően nyilvánította május 29-én nemkívánatos személlyé a konstancai orosz főkonzult, és záratta be az általa vezetett külképviseletet, hogy orosz drón csapódott egy galaci panelházba, két civilt – egy 53 éves anyát és 14 éves fiát – megsebesítve.