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Nyitókép: Unsplash

Oroszország visszavágott Romániának

Infostart / MTI

Oroszország válaszintézkedésként nemkívánatos személynek nyilvánította a szentpétervári román főkonzult, és felfüggeszti a városban működő román főkonzulátus tevékenységét – közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium.

A tárcához aznap bekérették a moszkvai román nagykövetet, akinek átadták a döntést tartalmazó jegyzéket. A minisztérium rámutatott, hogy „ez az intézkedés választ jelent arra, hogy Bukarest minden alap nélkül visszavonta a konstancai orosz főkonzulátus működéséhez szükséges hozzájárulását, és annak vezetőjét persona non gratának nyilvánította”.

Románia azt követően nyilvánította május 29-én nemkívánatos személlyé a konstancai orosz főkonzult, és záratta be az általa vezetett külképviseletet, hogy orosz drón csapódott egy galaci panelházba, két civilt – egy 53 éves anyát és 14 éves fiát – megsebesítve.

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Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Europroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt

Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelő Vitézy Dávid, a nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szverenitásvédelmi hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határontúli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán "aranykonvoj" ügyében. Pénteken újabb fontos egyeztetések jönnek, hiszen a pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogat az Eurogroup vezetője, akivel az euró bevezetésről egyeztet majd Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András. Az előzetes bejelentések szerint még ugyan ezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik.

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