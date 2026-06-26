Most a NAV csempéz – Új adóhatáridők a láthatáron, hajrá!

A NAV által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény emlékeztet: június 30-ig kérhető a gépjárműadóra az automatikus, pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-jén pedig egy új uniós vámszabály lép életbe: az EU-n kívüli webáruházakból rendelt, 150 euró alatti kiscsomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni.

Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-ig kérheti a NAV-tól az automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV-Mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indokolás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható.

Szintén június 30-ig kell bevallaniuk és megfizetniük az érintett normál üzleti éves multinacionális vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoportok magyarországi tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A 24GLBADO-űrlap kizárólag elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adható be. Az a cég, amely elmulasztja a határidőt, akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat.

Július 1-jétől Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt: az EU-n kívüli webáruházakból rendelt, 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni, ezért eltérő vámtarifaszámú áruk esetén a fizetendő összeg többszöröződhet. A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.

A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el, a kezdőlapon egy külön tematikus csempe is segíti az eligazodást.