Hegedűs Zsolt miniszter fontos bejelentést tett az Onkológiai Intézetben

Mint Hegedűs Zsolt miniszter írta a Facebook-oldalán, felkeresték azokat a műtőket, amelyek jelenleg raktárként funkcionálnak, és felújításuk több mint időszerű.MInt írta: „a cél egyértelmű: tovább kell erősítenünk az onkológiai betegellátást. Számos területen van még teendőnk, így például a szűrések kiterjesztésében, a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javításában és a prevencióban. Dolgozunk azon, hogy a daganatos betegek a lehető legjobb ellátásban részesüljenek Magyarországon, már belátható időn belül.”

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón is volt szó a kórházi klímákról. Magyar Péter miniszterelnök elmondta: két hete elrendelte a kormány, hogy 3,6 milliárd forintért megjavítják, felújítják a kórházak klímáit országszerte, rengeteg helyen. Erre például az Orbán-kormány idénre semmit nem adott, sok helyen 16 évnyi elmaradást kell pótolnunk – hangsúlyozta.

Előzőleg a kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejárást tartott a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban. A miniszterelnök elmondta: ez volt az első olyan egészségügyi intézmény, amelyben a Tisza-kormány döntése alapján, több mint 130 millió forintos beruházás eredményeképpen befejeződött a folyadékhűtők cseréje.