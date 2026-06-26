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Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt miniszter fontos bejelentést tett az Onkológiai Intézetben

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„Dr. Buga László államtitkárral az Országos Onkológiai Intézetben jártunk, ahol a kormány által biztosított forrásoknak köszönhetően befejeződött a hűtési rendszer javítása” – tette közzé Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Mint Hegedűs Zsolt miniszter írta a Facebook-oldalán, felkeresték azokat a műtőket, amelyek jelenleg raktárként funkcionálnak, és felújításuk több mint időszerű.MInt írta: „a cél egyértelmű: tovább kell erősítenünk az onkológiai betegellátást. Számos területen van még teendőnk, így például a szűrések kiterjesztésében, a korszerű terápiákhoz való hozzáférés javításában és a prevencióban. Dolgozunk azon, hogy a daganatos betegek a lehető legjobb ellátásban részesüljenek Magyarországon, már belátható időn belül.”

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón is volt szó a kórházi klímákról. Magyar Péter miniszterelnök elmondta: két hete elrendelte a kormány, hogy 3,6 milliárd forintért megjavítják, felújítják a kórházak klímáit országszerte, rengeteg helyen. Erre például az Orbán-kormány idénre semmit nem adott, sok helyen 16 évnyi elmaradást kell pótolnunk – hangsúlyozta.

Előzőleg a kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejárást tartott a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban. A miniszterelnök elmondta: ez volt az első olyan egészségügyi intézmény, amelyben a Tisza-kormány döntése alapján, több mint 130 millió forintos beruházás eredményeképpen befejeződött a folyadékhűtők cseréje.

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Kezdőlap    Belföld    Hegedűs Zsolt miniszter fontos bejelentést tett az Onkológiai Intézetben

egészségügy

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Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai Vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelős Vitézy Dávid. A nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határon túli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán „aranykonvoj”-ügyben. Pénteken újabb fontos egyeztetések jönnek, hiszen a Pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogat az Eurogroup vezetője, akivel Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András is az euró bevezetéséről egyeztet majd. Az előzetes bejelentések szerint még ugyanezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik.

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