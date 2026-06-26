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Ezek a legjövedelmezőbb állampapírok a kamatcsökkentés után

Vendégszerző

Egy hónapon belül kétszer csökkentette az állampapírok kamatát az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Az intézkedés a legtöbb népszerű papírt érintette, azonban többségükkel még így is infláció feletti kamat érhető el. A money.hu pénzügyi portál szakértőjének segítségével áttekintettük, mik jelenleg a legkedvezőbb kamatozású állampapírok.

Az állampapírok a kamatcsökkentések ellenére is népszerűek: a FixMÁP-ból még múlt héten is 36 milliárd, a MÁP Pluszból pedig 16 milliárd forint értékben vásároltak magánszemélyek – fejtette ki a money.hu pénzügyi portál szakértője. Ennek az lehet az oka, hogy a májusban megállapított, 1,8 százalékos inflációhoz képest még mindig jó kamatot fizetnek. De ha a teljes évre várt átlagos 3,5–4 százalékos inflációt vesszük figyelembe, akkor is reálhozamot biztosítanak.

A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) kamata 7 százalékról előbb 6,5-re, majd 6 százalékra csökkent. Ez azonban a meglévő állampapírokat nem érinti: a vásárláskor érvényes kamatot a futamidő alatt fixen kifizetik. Ez amiatt is hasznos, mert jó esély van rá, hogy lesznek még kamatcsökkentések az ÁKK részéről. A FixMÁP egyébként évi négy részletben fizeti ki a 6 százalék kamat egynegyed részét, ami 1,5 százalék. Ez optimális választássá teszi azoknak, akik évente többször is szeretnének kamathoz jutni.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) kamatozása szintén fix, de sávosan emelkedik a futamidő alatt: az első évben 5,50%, a másodikban 5,75%, a harmadikban 6%, a negyedikben 6,25%, az ötödik, utolsó évben pedig 6,5 százalékot fizet. Átlagban ez 6 százalékot jelent, de csak annak, aki végig megtartja ezt az állampapírt. A MÁP Plusz évente egyszer fizet kamatot, ilyenkor viszont ezt nem utalják ki pénzszámlára, hanem automatikusan újra befektetik (tőkésítik), így a korábbi kamat is kamatot termel. A teljes befektetett összeget és a felhalmozott kamatokat egyben, az 5 éves futamidő végén lehet felvenni.

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) futamideje 6 év, és változó kamatozású: a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy (DKJ) átlaghozamához igazodik. Korábban 0,5%, illetve 0,75 százalék kamatprémiumot fizetett, ez az első időszakban 0,25%-ra, a második periódusban 0,5%-ra csökkent. A BMÁP teljes aktuális kamata 5,87 százalék, ami menetrend szerint szeptember 22-én fog legközelebb megváltozni.

Az egykor rendkívül népszerű, inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatán ezúttal nem változtattak, annak a mértéke jelenleg 4,5 százalék, a futamideje pedig 10 év. Ez a papír teljesen az előző évi inflációhoz igazodik, mivel ahhoz képest már csak jelképes, 0,1 százalékos kamatprémiumot fizet. Ezekben az állampapírokban közös, hogy a lejáratnál korábbi eladásnál 1 százalékos visszaváltási díjat kell fizetni a névértékre, vagyis a tőkére vetítve (a kamatokat nem érinti). Egyedüli kivétel a MÁP Plusz, ami minden évben, a kamatfizetést követő 5 munkanapban díjmentesen visszaváltható.

Igaz, csak postán, papír alapon lehet megvásárolni a Kincstári Takarékjegyet (KTJ), cserébe nincs díja a korai visszaváltásnak, és időarányos kamatot fizet az eltelt idő függvényében, kivéve az első három hónapban: olyankor nem jár kamat, csak a tőkét adják vissza. A Kincstári Takarékjegy népszerű maradt annak ellenére is, hogy az egyéves változat új kamata 4,5%, míg a kétévesé 5%, és azt is csak egyszer, visszaváltáskor fizetik ki.

Ha szigorúan csak a kamatok jelenlegi állását vizsgáljuk, akkor a Fix Magyar Állampapír, vagyis a FixMÁP és – öt évig megtartva – a MÁP Plusz fizeti a legmagasabb éves kamatot (ha a csak 18 év alattiaknak megvásárolható Babakötvényt nem számítjuk).

Ezeket követi a BMÁP, a kétéves Kincstári Takarékjegy, majd a sort ennek az egyéves változata, illetve a PMÁP zárja a vizsgált állampapírok közül. A választásnál a kamatlábon túl annak fix vagy változó jellegét is érdemes figyelembe venni a szakértő szerint, ezen kívül a kamatfizetés gyakorisága és a futamidő is lényeges lehet.

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