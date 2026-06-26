Jó hír a repülővel nyaralni indulóknak: több reptéren is bevezetnek egy nagy könnyítést

Péntektől a zürichi repülőtéren minden biztonsági ellenőrző ponton üzembe állnak az új generációs CT-szkennerek, így az utasoknak már nem kell kivenniük a kézipoggyászból a laptopokat, tableteket és a folyadékokat sem – írja az airportal.hu.

A számítógépes tomográfiát (CT) alkalmazó berendezések háromdimenziós képet készítenek a csomagok tartalmáról, így a biztonsági személyzet a korábbinál részletesebben tudja megvizsgálni azokat anélkül, hogy az utasoknak ki kellene pakolniuk. Eltörlik a folyadékok kézipoggyászban történő szállítására vonatkozó korlátozást is, és ezentúl az elektronikai eszközöket sem kell majd külön a tálcára kihelyezni az utasbiztonsági ellenőrzéskor.

A technológia nemcsak kényelmesebbé teszi az utazást, hanem jelentősen gyorsíthatja az ellenőrzési folyamatot, növelve a repülőterek kapacitását.

Ezzel a változtatással az utasok akár 2 liter folyadékot is magukkal vihetnek a kézipoggyászukban, ugyanakkor a reptéren átszálló, nem a központi biztonsági ellenőrzésen áthaladó utasok számára érvényben maradnak a korábbi szabályok.

Európában már Berlinben, Dublinban, Edinburgh-ben, valamint a londoni Gatwick és Stansted repülőtereken is működnek CT-szkennerek. A brüsszeli repülőtér 2028-ban kezdi meg a rendszer telepítését, és várhatóan 2029 közepére készül el. Bécsben, a Schwechat repülőtér biztonsági ellenőrző pontjain hónapok óta zajlik az átállás, a következő hetekben pedig az utolsó ellenőrzősávokat is felszerelik. A nyári iskolai szünet kezdetétől induló utasoknak már nem kell külön kivenniük laptopjukat vagy tabletjüket a kézipoggyászból, és legfeljebb két liter folyadékot is magukkal vihetnek a fedélzetre.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az elektronikai eszközöket jelenleg sem kell kivenniük az utasoknak a kézipoggyászból az ellenőrzés során, ám a folyadékokra vonatkozó szabályozás továbbra is érvényben van.