Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról

A Tisza-tábor és a képviselőik is egyfajta PTSD-ben szenvednek, és emiatt kerül bevezetésre például a miniszterelnöki mandátum időtartamának nyolc évben történő maximalizálása, ami egyébként rendszeridegen elem, azzal a felkiáltással, hogy soha többé ne történhessen olyan Magyarországon, mint az elmúlt 16 évben – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorban Novák Zoltán, aki szerint a kormány alapvető motivációja, hogy olyan fékeket építsen be a rendszerbe, amik megnehezítik vagy ellehetetlenítik, hogy újra „egy ilyen 16 évet éljenek át”.

A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója úgy véli, hogy a ciklusok korlátozása és még „jó néhány dolog, ami bekerült a kalapba”, rendszeridegen dolgok, amiket egy parlamentáris demokráciában nem szoktak alkalmazni, és nem véletlenül, mert a rendszer logikája, valamint az elvi alapjai is ezeket nehezen viselik. Novák Zoltán szerint

fölösleges pótcselekvésekről van szó, mert pontosan látható minden elemnél, hogy hogyan lehet egy újabb kétharmaddal kijátszani.

„Tehát, ha a népakarat arra irányul, hogy Orbán Viktor legyen megint, akkor csak egy kétharmados többséget kell mögé állítani és megvan. Egyáltalán nem valószínű, hogy ez újra előfordul, de benne van a pakliban, és szerintem hatalomtechnikailag Magyar Péternek egyáltalán nem érdeke, hogy beletegye ezt a limitet. Oké, hogy megígérte, valamiért hisz benne, de azt gondolom, hogy ez mozog mindenkiben, és Magyar Péterben is, hogy »soha többet ilyen négyszer kétharmad«” – fejtette ki a szakértő.

Szerint ezt kizárólag a politikai kultúra megváltoztatásával lehet valóban megakadályozni, de ez nehezebb ügy, nem lehet törvénybe iktatni, hanem el kell kezdeni rajta dolgozni.

„Igenis, a demokráciának indoktrinációra van szüksége, az iskolákban tanítani kell az autonóm állampolgári tudatot, a kritikus médiahasználatot, egy csomó olyan dolgot, ami ma nincs tanítva, de ez még csak az első lépés” – jegyezte meg.

Novák Zoltán mindazonáltal úgy gondolja, hogy a mostani közhangulat, a mostani politikai dinamika alapján az látható, hogy a „kapu egy résnyire kitárult” a tekintetben, hogy ha a részvételi demokrácia, mint forma, az emberek bevonódása, az az élmény, hogy formálják a történelmet, annak a generációnak, amelyik most belépett és amiről úgy beszélünk, hogy a „fiatalok lázadása”, ami megteremtett egy élményt, hogy meg tudták fordítani a történelem szekerét legalább egy 90 fokkal, ez megteremthet egy olyan origópontot, ahonnan elindulva lehet javítani a magyar politikai kultúrán, hogy ne fordulhassanak elő olyan dolgok, mind eddig.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette; a teljes Aréna megnézhető és meghallgatható alább: