ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.15
usd:
311.05
bux:
140082.09
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról

Infostart / InfoRádió

A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint a miniszterelnöki és képviselői ciklusok korlátozását azért vezetné be a Tisza-kormány a magyar jogba, hogy ne alakulhasson ki a jövőben az Orbán-kormányhoz hasonló politikai rendszer. Novák Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: ezek rendszeridegen elemek egy parlamentáris demokráciában.

A Tisza-tábor és a képviselőik is egyfajta PTSD-ben szenvednek, és emiatt kerül bevezetésre például a miniszterelnöki mandátum időtartamának nyolc évben történő maximalizálása, ami egyébként rendszeridegen elem, azzal a felkiáltással, hogy soha többé ne történhessen olyan Magyarországon, mint az elmúlt 16 évben – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorban Novák Zoltán, aki szerint a kormány alapvető motivációja, hogy olyan fékeket építsen be a rendszerbe, amik megnehezítik vagy ellehetetlenítik, hogy újra „egy ilyen 16 évet éljenek át”.

A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója úgy véli, hogy a ciklusok korlátozása és még „jó néhány dolog, ami bekerült a kalapba”, rendszeridegen dolgok, amiket egy parlamentáris demokráciában nem szoktak alkalmazni, és nem véletlenül, mert a rendszer logikája, valamint az elvi alapjai is ezeket nehezen viselik. Novák Zoltán szerint

fölösleges pótcselekvésekről van szó, mert pontosan látható minden elemnél, hogy hogyan lehet egy újabb kétharmaddal kijátszani.

„Tehát, ha a népakarat arra irányul, hogy Orbán Viktor legyen megint, akkor csak egy kétharmados többséget kell mögé állítani és megvan. Egyáltalán nem valószínű, hogy ez újra előfordul, de benne van a pakliban, és szerintem hatalomtechnikailag Magyar Péternek egyáltalán nem érdeke, hogy beletegye ezt a limitet. Oké, hogy megígérte, valamiért hisz benne, de azt gondolom, hogy ez mozog mindenkiben, és Magyar Péterben is, hogy »soha többet ilyen négyszer kétharmad«” – fejtette ki a szakértő.

Szerint ezt kizárólag a politikai kultúra megváltoztatásával lehet valóban megakadályozni, de ez nehezebb ügy, nem lehet törvénybe iktatni, hanem el kell kezdeni rajta dolgozni.

„Igenis, a demokráciának indoktrinációra van szüksége, az iskolákban tanítani kell az autonóm állampolgári tudatot, a kritikus médiahasználatot, egy csomó olyan dolgot, ami ma nincs tanítva, de ez még csak az első lépés” – jegyezte meg.

Novák Zoltán mindazonáltal úgy gondolja, hogy a mostani közhangulat, a mostani politikai dinamika alapján az látható, hogy a „kapu egy résnyire kitárult” a tekintetben, hogy ha a részvételi demokrácia, mint forma, az emberek bevonódása, az az élmény, hogy formálják a történelmet, annak a generációnak, amelyik most belépett és amiről úgy beszélünk, hogy a „fiatalok lázadása”, ami megteremtett egy élményt, hogy meg tudták fordítani a történelem szekerét legalább egy 90 fokkal, ez megteremthet egy olyan origópontot, ahonnan elindulva lehet javítani a magyar politikai kultúrán, hogy ne fordulhassanak elő olyan dolgok, mind eddig.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette; a teljes Aréna megnézhető és meghallgatható alább:

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról

aréna

méltányosság politikaelemző központ

novák zoltán

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról
Aréna

Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról
A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint a miniszterelnöki és képviselői ciklusok korlátozását azért vezetné be a Tisza-kormány a magyar jogba, hogy ne alakulhasson ki a jövőben az Orbán-kormányhoz hasonló politikai rendszer. Novák Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: ezek rendszeridegen elemek egy parlamentáris demokráciában.
 

Novák Zoltán: a nemzetegyesítés és a revansvágy egyszerre hajtja a Tisza táborát

Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

A klímakutató szerint hazánk középső része akár hétszer gyorsabban melegedhet a klímaváltozás miatt, mint egyes északabbi régiók. Ezt pedig hamarosan a saját bőrünkön és pénztárcánkon is megtapasztalhatjuk.
 

A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból

Nem elég a hőség, durva figyelmeztetés jön péntekre

Újabb szintre lép a hőhullám Magyarországon

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Gaál Áron
a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közölte, 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett. Az ukrán államfő elmondása szerint ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára, és kikényszeríteni a háború végét. Közben az éjszaka folyamán robbanásokat jelentettek Kijevből. Az ukrán légierő később egy Kijev felé tartó ballisztikus rakétára figyelmeztetett. Vitalij Klicsko polgármester elmondta, a rakéta törmeléke nyílt területen zuhant le a Darnickij kerületben, ahol tűz ütött ki egy raktárépületben. Miközben Ukrajna az éjszaka folyamán legalább 660 drónnal támadta Oroszországot – ennyi UAV lelövéséről tett jelentést Moszkva –, az orosz haderő hét ballisztikus rakétával és 189 drónnal mért csapásokat Ukrajnára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről

Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről

Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban, a férfi fejbelőhette magát.

BBC
Business Sport Travel Science
Woman pulled alive from rubble after Venezuela earthquakes as rescuers search for survivors

Woman pulled alive from rubble after Venezuela earthquakes as rescuers search for survivors

At least 235 people have died and 4,300 injured by the 7.2 magnitude and 7.5 magnitude quakes that struck on Wednesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 09:55
Most a NAV csempéz – Új adóhatáridők a láthatáron, hajrá!
2026. június 26. 09:41
M5-ös: vége!
×
×