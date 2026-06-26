Újabb szintre lép a hőhullám Magyarországon

Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 33 és 38 Celsius fok között alakul.

Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 14 és 20 Celsius fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál, és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 Celsius fok között változik.

Vasárnap túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 21 Celsius fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál, és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 Celsius fok között valószínű.