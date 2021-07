Gulyás Gergely: lesz negyedik hullám, új oltási kampány indul

2021.07.07. 15:35 Pedofilellenes törvény Csak abban az esetben változtat Magyarország a törvényen, ha az Európa Bizottsággal megegyezésre jut, vagy ha az Európai Bíróság a megfelelő eljárás végén így dönt. A helyreállítási program 2500 milliárdos támogatását nem lehet ettől függővé tenni. A tárgyalások napi szinten zajlanak.

2021.07.07. 15:32 Magyar–ukrán viszony Készen állunk a találkozóra, ma Ukrajna-konferencia van Vilniusban, Szijjártó Péter el is mondta a magyar külpolitika elképzeléseit. Továbbra is támogatjuk Ukrajna integrációját, de ezek után a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási törvényt fogadtak el. Ennek a módosítása a feltétele a tárgyalások folytatásának. Ezt a Biden-adminisztráció is megértette.

2021.07.07. 15:30 Építőipari korlátozások érvényessége Nincs konkrét időpont figyeljük a hatásokat. Nem célunk az áruk szabad mozgásának akadályozása, csak a tisztességtelen piaci folyamatokat kívánjuk meggátolni.

2021.07.07. 15:29 Kínai vakcina hatékonysága Folyamatosan figyelemmel kísérjük valamennyi oltóanyag hatékonyságát, és mindegyik megfelelő. A kínai oltást adták be a legtöbb embernek a világon, a WHO engedélyezte, és a hatékonysága mindenhol megfelelő.

2021.07.07. 15:28 Augusztus 20-i ünnepség Nélkülöznünk kell a Lánchíd fényfestését, nem értjük, miért döntött így a főváros, de tiszteletben tartjuk. A felújítás nem lehet a fényfestés akadálya.

2021.07.07. 15:27

2021.07.07. 15:25 Gazdasági adatok A foglalkoztatottsági adatok már 55 ezer fővel magasabb, mint egy évvel ezelőtt, tehát akár foglalkoztatási csúcsot is lehet dönteni, új munkahelyek is létrejöttek egy járvány árnyékában – mondta a miniszter. A növekedés ügyében kifejezetten optimista a kormány, nem csak év/éves összehasonlításban lesz jelentős, az a cél, hogy soha nem látott gazdasági növekedést lehessen elérni, ha meglesz az 5,5 százalék, akkor a gyermeket nevelő családok visszakaphatják a 2021-es személyi jövedelemadójukat.

2021.07.07. 15:23 Építőanyagpiac Építőanyagot kivinni csak engedély esetén lehet kivinni november elsejétől. Az építőanyagok fuvarozását nyomon fogják követni, a közúti fuvarozást is be kell jelenteni. Kiegészítő bányajáradékot vezetnek be egyes anyagok bányászata esetén, a vállalkozásoknak a kormány által meghatározott ár feletti éra után 90 százalékos járadékot kell fizetni. Azokra a cégekre terjed ez ki, amelyek forgalma meghaladja a hárommilliárd forintot. Akinek bányászati joga van, és nem termel, egy év után elveszíti az engedélyét. Vizsgálják az egyes építőanyagok helyettesíthetőségét.

2021.07.07. 15:17 Járványügy Ma járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, a delta variáns miatt fertőzés azokat fogja veszélyeztetni, akik nem oltatták be magukat. Jó eséllyel lesz negyedik hullám, de az oltások mindegyik védettséget nyújt a delta vírustörzs ellen is. A tapasztalatok szerint sokkal gyorsabban terjed, ezért oltási kampányt indít a kormány, ezért hatvan éven felülieknél akár házhoz is mennek mostantól, hogy beadják bármelyik választható vakcinát. A zöld kártyák igénylése folyamatos, félmillió állítottak már ki. Ha külföldre utazik valaki, akkor a konzuli szolgálatnál tájékozódjon, hogy az adott országba milyen feltételekkel lehet utazni. A friss adatok szerint 44 fertőzött volt egy nap alatt, és egy halálos áldozat, napok óta csak olyanok hunynak el, akik nem volt beoltva.

2021.07.07. 15:16 Helyreállítási program A magyar program ügyében hetek óta zajlanak a tárgyalások, a most megjelent lapinformációk tévesek. Az igaz, hogy már lezárt területek kapcsán is előálltak újabb kérésekkel a bizottság részéről, de az nem igaz, hogy bármilyen gond lenne a magyar tervekkel. A kérdés az, hogy a bizottság mennyire tudja függetleníteni magát a mostani brüsszeli kampánytól.

2021.07.07. 15:12 EP-vita Példátlan kampány indult Magyarország ellen, a kormányhatározat időt álló, az európai parlamenti vitára már annak előtte reflektált. Jól mutatja a civilizációs szakadékot, hogy egy korábban bűncselekmény miatt elítélt máltai képviselőre bízták az eset kivizsgálását. A magyar kormány továbbra is a szülőkre kívánja bízni a gyermekek szexuális nevelését, és a gyermekek nevelésének feladata a szülőké, és a rendezése tagállami hatáskör. Magyarország minden jogi vitának áll elébe. A gyűlöletbeszéd Magyarországgal szemben is tilos, különösen magyar EP-képviselők részéről – mondta Gulyás Gergely.

