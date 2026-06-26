Rövidített útvonalon jár a villamos egy hétig karbantartás miatt

Az 50-es villamos vonalán, az Üllői úton a Lehel utcánál karbantartást végeznek szombattól, ezért a villamos rövidített útvonalon, Villanytelep és Pestszentlőrinc, Béke tér között közlekedik majd.

A BKK közölte: 50-es jelzéssel pótlóbusz jár a Határ út és a Lajosmizsei sorompó között, a pótlóbuszról a villamosra Villanytelep megállóhelyen lehet átszállni.

A 3-as metró elérésére alternatív utazási lehetőséget biztosít a Szarvas csárda tér környékéről a 182-es, a 182A, a 184-es, a 193E, a 282E és a 284E autóbusz, illetve a Margó Tivadar utca térségéből a 136-os autóbusz. A kispesti szakaszon a 93-as és a 93A autóbuszokkal is lehet utazni - írták a közleményben.