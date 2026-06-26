Bezárja Japánt a vihar – videó

Japánban több mint száz járatot töröltek, mert két trópusi vihar közeledik a szigetországhoz, a hatóságok az árvíz- és földcsuszamlás-veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. A Mekkhala nevű vihar az előrejelzések szerint akár óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, miközben Japán déli és nyugati régióiban máris heves esőzések vannak.

A vihar a hétvégén várhatóan elhalad Kjúsú és Sikoku szigetei mellett, és összeolvadhat a Csendes-óceánon távolabb tomboló Higosz nevű viharral.

Ez az összeolvadás a Fudzsivara-hatás kialakulásához vezethet, amely akkor jelentkezik, amikor két vihar kölcsönhatásba lép egymással, ami miatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg.

A Japan Airlines és az All Nippon Airways légitársaságok máris több mint száz járatot töröltek az Okinava és Kagosima prefektúrákba tartó, illetve az onnan induló járatok közül.

Heavy rain has triggered landslide warnings for parts of Japan as Tropical Storm Mekkhala approaches Okinawa. Another storm is expected to near eastern Japan on Saturday, with some regions forecast to receive up to 200 mm of rain in 24 hours.



For more: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/o3oYe8s2IH — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 26, 2026

A Kiotói régió hatóságai több ezer lakos evakuálását javasolták, és lehetséges földcsuszamlásokra figyelmeztettek.

Kiotó és Oszaka városok önkormányzatai pedig arról számoltak be, hogy a főbb folyók vízszintje fokozatosan emelkedik, ezért óvatosságra szólítottak fel az árvízveszély miatt.