Jön a Haaland–Mbappé csoportdöntő összecsapás a vb-n – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak, középdöntő, Magyarország-Spanyolország
13.30 és 17.00: Forma-1, Osztrák Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés
15.00: Forma-3, Osztrák Nagydíj, időmérő edzés, Spielberg
16.00: Forma-2, Osztrák Nagydíj, időmérő edzés, Spielberg
18.00: Atlétika, World Continental Tour, Boris Hanzekovic-emlékverseny, Zágráb
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Norvégia-Franciaország, Boston
Duna World
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Szenegál-Irak
Sport 1
11.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, 1. nap, Csingtao
15.30: Küzdősport, One Firday Fights, Bangkok
19.00: Darts, US Masters, 2. nap, New York
Sport 2
11.00: Kézilabda, a férfi és női Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolása
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 5. nap, Leicester
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 2. nap, Cromwell