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A norvég Erling Braut Haaland, miután megszerezte a nyitó gólt a labdarúgó Nemzetek Ligája 2022. június 12-i Norvégia-Svédország mérkőzésen Oslóban.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Beate Oma Dahle

Jön a Haaland–Mbappé csoportdöntő összecsapás a vb-n – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

10.00: Strandkézilabda, világbajnokság, férfiak, középdöntő, Magyarország-Spanyolország

13.30 és 17.00: Forma-1, Osztrák Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés

15.00: Forma-3, Osztrák Nagydíj, időmérő edzés, Spielberg

16.00: Forma-2, Osztrák Nagydíj, időmérő edzés, Spielberg

18.00: Atlétika, World Continental Tour, Boris Hanzekovic-emlékverseny, Zágráb

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Norvégia-Franciaország, Boston

Duna World

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Szenegál-Irak

Sport 1

11.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny, 1. nap, Csingtao

15.30: Küzdősport, One Firday Fights, Bangkok

19.00: Darts, US Masters, 2. nap, New York

Sport 2

11.00: Kézilabda, a férfi és női Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolása

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 5. nap, Leicester

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, Travelers Championship, 2. nap, Cromwell

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Kezdőlap    Sport    Jön a Haaland–Mbappé csoportdöntő összecsapás a vb-n – sport a tévében

francia

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Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt

Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt

Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai Vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelős Vitézy Dávid. A nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határon túli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán „aranykonvoj”-ügyben. Pénteken újabb fontos egyeztetések jönnek, hiszen a Pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogat az Eurogroup vezetője, akivel Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András is az euró bevezetéséről egyeztet majd. Az előzetes bejelentések szerint még ugyanezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik.

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