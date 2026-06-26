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Idős nő betegágyban fekszik.
Nyitókép: Pixabay

Továbbra is több mint másfélszer annyian halnak meg, mint ahányan születnek

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Az előzetes adatok szerint 2026 májusában 5654 gyermek született, és 9601 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5 százalékkal csökkent  –közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

Idén májusban 5654 gyermek született, 1,3 százalékkal, 74-gyel kevesebb, mint 2025 májusában; 9601 ember vesztette életét, 4,3 százalékkal, 430-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. májusi 4303-mal szemben 3947 fő volt.

A múlt hónapban 5274 pár kötött házasságot, 6,5 százalékkal, 367-tel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,0 élveszületés és 11,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,1, a halálozási arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 májusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 4,9 főre csökkent. Ezer lakosra 6,6 házasságkötés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év májusában írták.

Az adatok szerint január-májusban 28 478 gyermek jött világra, 2,0 százalékkal, 590-nel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január-márciusban 3,4, májusban 1,3 százalékkal kevesebb, míg áprilisban 1,7 százalékkal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15-49 éves nőre 34,1 élveszületés jutott, 0,1 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban - tették hozzá, azzal együtt, hogy a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,26, egy évvel korábban 1,27 volt.

Úgy folytatták, hogy január-májusban 52 806-an haltak meg, 4,9 százalékkal, 2745-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 6,9, májusban 4,3 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 1,4 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 24 328 fő volt, 8,1 százalékkal kevesebb az előző évi 26 483 főnél - jelezték.

A KSH szerint január-májusban 16 237 pár kötött házasságot, 3,1 százalékkal, 494-gyel több az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 20 százalékkal több, míg április-májusban 9,2 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Ebben az időszakban ezer lakosra 7,3 élveszületés és 13,5 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,1 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január-májusában.

A természetes fogyás 0,5 ezrelékponttal 6,2 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,5 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,2 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,1 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál – sorolták.

A közlemény alapján 2025 júniusa és 2026 májusa között 71 427 gyermek született, 4,4 százalékkal, 3271-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál, 121 448-an haltak meg, 6,3 százalékkal, 8149-cel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

Népmozgalmi adatok 2026 májusában (KSH)
Népmozgalmi adatok 2026 májusában (KSH)

Mint írták, 47 076 pár kötött házasságot, 2,3 százalékkal, 1037-tel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,8 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi azonos időszakban - áll a közleményben.

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