Vinícius teljesítménye brazil világbajnoki aranyat ígér!

Vini Jr., ahogyan felírták a nevét meze hátára, négy góllal és egy gólpasszal zárta a csoportkört, s ezzel egy rendkívül exkluzív klubhoz csatlakozott. A brazil válogatott történetében korábban csak két futball-legenda tudott legalább öt „kanadai pontot” (gól vagy gólpassz) elérni egy világbajnokság csoportkörében: Pelé 1970-ben (3 gól, 2 gólpassz) és Zico 1982-ben (3 gól, 2 gólpassz).

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Vinícius Júnior lett az első brazil a megnyert 2002-es vb óta, aki minden csoportmérkőzésen gólt szerzett, s ezzel Ronaldo „Fenômeno” és Rivaldo nyomába lépett. Korábban két brazil világklasszis akadt, aki minden vb-csoportmeccsén gólt szerzett egy tornán:

Romário 1994-ben és Jairzinho, akit „Világbajnoki Hurrikánnak becéztek” 1970-ben.

Másképpen: ha akadt eddig a braziloknak egy vb-n olyan játékosa, aki minden csoportmérkőzésen gólt szerzett, az aranyzöld mezesek meg is nyerték a tornát!