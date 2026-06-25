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Vinicius Junior of Brazil scores his teams first goal during the FIFA World Cup Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium, Miami, on June 24, 2026. (Photo by Pat Scaasi/MI News/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Pat Scaasi/MI News/NurPhoto via Getty Images

Vinícius teljesítménye brazil világbajnoki aranyat ígér!

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Vinícius Júnior a brazilok legjobb játékosa eddig a tornán. Ma már egyértelműen ő a vezér a pályán, Carlo Ancelotti pedig többször is hangsúlyozta, hogy a Real Madrid támadója a világ egyik legjobb játékosa.

Vini Jr., ahogyan felírták a nevét meze hátára, négy góllal és egy gólpasszal zárta a csoportkört, s ezzel egy rendkívül exkluzív klubhoz csatlakozott. A brazil válogatott történetében korábban csak két futball-legenda tudott legalább öt „kanadai pontot” (gól vagy gólpassz) elérni egy világbajnokság csoportkörében: Pelé 1970-ben (3 gól, 2 gólpassz) és Zico 1982-ben (3 gól, 2 gólpassz).

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Vinícius Júnior lett az első brazil a megnyert 2002-es vb óta, aki minden csoportmérkőzésen gólt szerzett, s ezzel Ronaldo „Fenômeno” és Rivaldo nyomába lépett. Korábban két brazil világklasszis akadt, aki minden vb-csoportmeccsén gólt szerzett egy tornán:

Romário 1994-ben és Jairzinho, akit „Világbajnoki Hurrikánnak becéztek” 1970-ben.

Másképpen: ha akadt eddig a braziloknak egy vb-n olyan játékosa, aki minden csoportmérkőzésen gólt szerzett, az aranyzöld mezesek meg is nyerték a tornát!

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vinícius teljesítménye brazil világbajnoki aranyat ígér!

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