ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.56
usd:
311.77
bux:
139624.46
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kék BKK autóbusz.
Nyitókép: BKK / Nyirő Simon

Hosszú időre átalakul egy forgalmas budai útvonal

Infostart / MTI

Forgalomkorlátozás lép életbe péntektől a XI. kerületben, a Budafoki úton várhatóan augusztus végéig; a Budafoki út egyirányú lesz a Lágymányosi utca és a Kruspér utca között a Kruspér utca felé, a Bertalan Lajos utcától a Kruspér utca felé pedig zsákutca – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A 133E autóbusz Nagytétény felé terelve, a Bartók Béla úton át közlekedik és nem érinti a Budafoki úton található Szent Gellért tér – Műegyetem, valamint a Budafoki út/Karinthy Frigyes út megállóhelyeket. A terelt útvonalon megáll a járat a Szent Gellért térnél a 7-es autóbusz megállóhelyén, a Móricz Zsigmond körtéren a114-es buszok leszállóhelyén, valamint a Karinthy Frigyes úton a 33-as autóbuszok megállóhelyén.

A Szent Gellért tér felől csak a célforgalom hajthat be a Budafoki útra, ezért Budafok felé a Műegyetem rakpart-Goldmann György tér-Irinyi József utca-Bogdánfy utca útvonalat érdemes kerülőútként használni. A belváros felé változatlan a forgalmi rend.

A Budafoki úton a Lágymányosi utca kereszteződésénél távhőépítési munkákat végeznek, emiatt lesz forgalomkorlátozás – közölték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hosszú időre átalakul egy forgalmas budai útvonal

budapest

közlekedés

bkk

forgalomkorlátozás

budafoki út

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból

A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból
Egyszerre több időjárási jelenség: hőkupola, afrikai anticiklon és az úgynevezett omegablokk okozza az Európát sújtó tartós, elviselhetetlen hőséget – mondta az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. A szakértő arra is figyelmeztet, hogy a klímaváltozás miatt néhány év múlva a most hétvégén várható 38-40 fok lesz az átlagos nyári hőmérséklet.
 

Nem elég a hőség, durva figyelmeztetés jön péntekre

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Kapitány István miniszter mindannyiunktól kér most valamit

Olyan forrók a sínek, hogy lassítani kell a vonatokat

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Ecuador meglepte Németországot, és továbbjutott

Ecuador meglepte Németországot, és továbbjutott

A sokkal motiváltabban futballozó Ecuador 2-1-re legyőzte a már csoportelső Németországot a foci-vb csoportkörének záró, harmadik fordulójában, így 4 ponttal a harmadik helyen is bejutott az egyenes kieséses szakaszba. Az E csoport másik meccsén Elefántcsontpart 2-0-ra megverte Curacaót, így 6 ponttal biztosította a továbbjutó csoportmásodik helyét.
 

Elefántcsontpart újabb győzelemmel simán továbbjutott a foci-vb-n

Itt a lista, melyik parlamenti képviselő hány szavazásról hiányzott – volt, aki a háromnegyedükről

Három olyan parlamenti képviselő van, aki az új Országgyűlés eddigi szavazásainak több mint feléről hiányzott: Lázár János, Szijjártó Péter és Budai Gyula. Forsthoffer Ágnes házelnök közzétette a Ház honlapján az adatbázist, amely szabadon kereshető, és egyelőre nem rendelt el szankciót, de közölte: ezentúl csak egészségügyi vagy hivatalos okot fogad el igazolásnak.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Kevesebb szót és keményebb dollárt hozhat Kevin Warsh a Fed élén

Kevesebb szót és keményebb dollárt hozhat Kevin Warsh a Fed élén

Jerome Powell Fedje válságokon lavírozó, adatfüggő stabilizátor volt. Kevin Warsh jegybankja ezzel szemben egyelőre egy inflációs horgonyt kereső intézményi reformkísérletnek tűnik. A tét nem csak az amerikai kamatszint. Ha a dollár erősebb lesz, annak hullámai elérhetik Európát, Közép-Európát és a magyar állampapírpiacot is.
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos természeti katasztrófa csapott le a dél-amerikai országra: már több százan meghaltak, megteltek a kórházak

Súlyos természeti katasztrófa csapott le a dél-amerikai országra: már több százan meghaltak, megteltek a kórházak

Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma - számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción

Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción

Egy váratlan egészségügyi probléma vagy járattörlés könnyen megkeserítheti az utazást, így nem mindegy, milyen biztosítást választunk.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers search rubble for survivors as Venezuela earthquakes kill at least 235

Rescuers search rubble for survivors as Venezuela earthquakes kill at least 235

At least 4,300 people have been injured after two seven-plus magnitude shallow quakes hit seconds apart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 06:00
A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból
2026. június 26. 05:48
Nem elég a hőség, durva figyelmeztetés jön péntekre
×
×