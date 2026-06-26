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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke beszédet mond eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Itt a lista, melyik parlamenti képviselő hány szavazásról hiányzott – volt, aki a háromnegyedükről

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Három olyan parlamenti képviselő van, aki az új Országgyűlés eddigi szavazásainak több mint feléről hiányzott: Lázár János, Szijjártó Péter és Budai Gyula. Forsthoffer Ágnes házelnök közzétette a Ház honlapján az adatbázist, amely szabadon kereshető, és egyelőre nem rendelt el szankciót, de közölte: ezentúl csak egészségügyi vagy hivatalos okot fogad el igazolásnak.

Facebook-ban tette közzé az Országgyűlés eddigi hiányzásai Forsthoffer Ágnes házelnök, és rögtön megosztotta azt a linket is, ahol ezentúl kereshetők lesznek a hiányzások.

A képviselők hiányzásai a szavazásokról az Országgyűlés honlapjának ezen a linkjén elérhetők. Itt szűrhetők, kereshetők a szavazásokról hiányzók, és kiderül, hogy három fideszes képviselő hiányzott a szavazások több mint feléről, Lázár János több mint 73 százalékáról. Ha arra szűrünk, hogy kik hiányoztak a szavazások legalább egynegyedéről, 17 képviselő neve tűnik fel, közülük 13 fideszes, 1 KDNP-s és 3 Tiszás.

Mint a házelnök írja:

„2026. májusa különleges hónap volt az Országgyűlés történetében. Négy alkalommal tartottunk ülést: május 9-én megalakult az új Országgyűlés, május 12-én megalakult az új Kormány, valamint üléseztünk május 26-án és 27-én. Ezen ülésektől jónéhány képviselő látványosan távol maradt.

Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka, minden más előtt.

Az Országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a SZAVAZÁSOK legalább egynegyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet.

A kirívóan magas képviselői hiányzásokkal érintett párt határidőben benyújtotta a korábbi szokások szerinti, rövid nyilatkozatát: a májusi távolléteket kivétel nélkül igazoltnak tekinti.

Ezt követően, külön kérésemre

benyújtásra került ezen hiányzások részletes indoklása is. Nem szeretném minősíteni a megjelölt okokat, vagy megkérdőjelezni azok valódiságát. Egy bizonyosan látszik: az elmúlt időszakban elromlott az erkölcsi iránytű.

Ezen a jövőben változtatnunk kell, a közbizalom újjáépítése és megtartása érdekében. A tanulságokat levonva, a részben sajátos ülésezési rendre is tekintettel,

2026. május hónapra vonatkozóan tiszteletdíj megvonását nem rendeltem el.
Az átláthatóság erősítése érdekében elrendeltem azonban a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a Parlament honlapján. Ez az adatbázis mai naptól elérhető. (Link az első kommentben.)

2026. június hónaptól kezdődően az Országgyűlés munkarendje kiszámíthatóvá vált.

Úgy vélem, hogy

a jövőben kizárólag egészségügyi ok, valamint hivatalos, országgyűlés/kormány általi kiküldetés, kötelezettség méltányolható igazolt hiányzásként.

A legfelemelőbb természetesen az lenne, ha a képviselői jelenlétet nem a pénzügyi szankciók garantálnák, hanem a felelősségtudat és a lelkiismeret” – írja Forsthoffer Ágnes.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a lista, melyik parlamenti képviselő hány szavazásról hiányzott – volt, aki a háromnegyedükről

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