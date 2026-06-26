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Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

Foci-vb: megdőlt a helyszíni nézőcsúcs és már most új gólrekord született

Infostart / MTI

Már több mint 3 millió 600 ezren látták a helyszíneken a meccseket.

Az amerikai–mexikói–kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság csoportkörének zárása előtt megdőlt a helyszíni nézőcsúcs – közölte a nemzetközi szövetség (FIFA).

Az 1994-es, kizárólag az Egyesült Államokban megrendezett tornát 3,587 millióan nézték meg (az 52 meccses vb volt),

a mostanit pedig már 3 605 357-en.

Az új rekord az Ecuador–Németország összecsapás nézőivel született meg a FIFA közleménye szerint. A jelenleg zajló vb-n még további 48 meccset játszanak közép-európai idő szerint péntektől.

Az idei vb-n a stadionok 99 százalékos látogatottsággal büszkélkedhetnek. Annak ellenére ilyen magas a mutató, hogy a drága jegyek és a beutazási nehézségek miatt sokan szkeptikusak voltak.

Egy másik rekord is megdőlt: az M4 Sport hívta fel a figyelmet arra, hogy a 2026-os foci-vb eddig lejátszott 60 mérkőzésén 173 gólt szereztek a csapatok. Az eddigi gólrekord a 2002-es tornához fűzödött, Katarban 64 meccsen 172 találat született.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Foci-vb: megdőlt a helyszíni nézőcsúcs és már most új gólrekord született

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