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Az Instagram ikonja egy okostelefon kijelzőjén.
Nyitókép: Unsplash

Új fejezetet nyit az Instagram, a platform nagyobb képernyőben gondolkodik

Infostart

A platform üzemeltetői a tévés felületet is átgondolják a kisebb készülékekre való alkalmazás után, így akár még sorozatot is lehet rajta nézni.

Az Instagram-tulajdonos Meta azt teszteli, hogyan lehet tévékre is elvinni a platform alkalmazását. A vállalat közölte: kísérletezni fog hosszabb formátumokkal, amelyek akár több részes sorozatok, vagy élő közvetítések is lehetnek. Ezzel akár a YouTube közvetlen riválisa lehet az applikáció – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A 2025-ben kiadott tévés alkalmazás meglehetősen kezdetlegesnek bizonyult, és Magyarországól nem is volt elérhető. Most viszont nagy tervei vannak a cégnek a nagyobb képernyővel. A szaklap hangsúlyozza:

ezzel akár még a Netflix és más streamingplatformok orra alá is borsot törhet a Meta.

Bár csak közvetetten, lévén az Instagramon még nincsenek profi sorozatok, ám a felhasználók figyelméért folytatott harcban nagy győzelmet arathat a Meta, ha sikerül elég értelmes tartalmat előállítani, amivel megához tudja láncolni a nézőket.

Az Instagram TV-s alkalmazása olyan új funkciókkal is bővül még, mint a csatornák, a telefonról streamelés, valamint a horizontális (fekvő) tájolású videók támogatása. Utóbbi elég fontos lépés, elvégre a vertikális (álló) Reels-videók nem sok helyet használnak ki a képernyőből. Arról egyelőre nincs információ, hogy a korábbival ellentétben ez a változat elérhető lesz-e hazánkban.

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