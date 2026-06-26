Új fejezetet nyit az Instagram, a platform nagyobb képernyőben gondolkodik

Az Instagram-tulajdonos Meta azt teszteli, hogyan lehet tévékre is elvinni a platform alkalmazását. A vállalat közölte: kísérletezni fog hosszabb formátumokkal, amelyek akár több részes sorozatok, vagy élő közvetítések is lehetnek. Ezzel akár a YouTube közvetlen riválisa lehet az applikáció – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A 2025-ben kiadott tévés alkalmazás meglehetősen kezdetlegesnek bizonyult, és Magyarországól nem is volt elérhető. Most viszont nagy tervei vannak a cégnek a nagyobb képernyővel. A szaklap hangsúlyozza:

ezzel akár még a Netflix és más streamingplatformok orra alá is borsot törhet a Meta.

Bár csak közvetetten, lévén az Instagramon még nincsenek profi sorozatok, ám a felhasználók figyelméért folytatott harcban nagy győzelmet arathat a Meta, ha sikerül elég értelmes tartalmat előállítani, amivel megához tudja láncolni a nézőket.

Az Instagram TV-s alkalmazása olyan új funkciókkal is bővül még, mint a csatornák, a telefonról streamelés, valamint a horizontális (fekvő) tájolású videók támogatása. Utóbbi elég fontos lépés, elvégre a vertikális (álló) Reels-videók nem sok helyet használnak ki a képernyőből. Arról egyelőre nincs információ, hogy a korábbival ellentétben ez a változat elérhető lesz-e hazánkban.