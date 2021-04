Napi adatok: 211 újabb halálos áldozatot követelt itthon a járvány

6566 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 685 979 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a kormányzati tájékoztató oldal.

Elhunyt 211 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 715 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 416 972 fő (1371-gyel több a szombaton nyilvánosságra hozott adatnál), de az aktív fertőzöttek száma is már 247 292 főre emelkedett (+4984 szombathoz képest).

11 571 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (több napos csökkenést követően 182-vel nőtt a számuk egy nap alatt) emelkedett a számuk, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen (+3 fő).

Azt írják, folyamatosan zajlik az oltás,

a beoltottak száma 2 312 501 fő (több mint 76 ezren kapták meg egy nap alatt az első oltásukat, 79 ezer volt ez a szám egy nappal korábban), közülük

905 117 fő már a második oltását is megkapta (+4015, egy nappal korábban 27 807 volt a második oltás megkapok száma).

Azt is megemlítik, hogy Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 22,9 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 12 százalékos átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 83 százaléka már megkapta az oltást. Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folytatódik. A kórházi oltópontok fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat, és azok a háziorvosok, akik az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak. Szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonják az oltásba, hogy a húsvéti ünnepek alatt is minél többen megkaphassák a vakcinát. A kijelölt 18 szakrendelőben vasárnap is oltják a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat. Vasárnap is szállítanak ki AstraZeneca vakcinát a kormányhivatalokba, így a háziorvosoknál és a fővárosi szakrendelőkben akár húsvéthétfőn és azt követő napokban is folytatni tudják az oltást.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Balázs Attila