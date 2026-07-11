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Egy német rendőrautó, háttérben két rendőrrel.
Nyitókép: Getty Images/huettenhoelscher

Hatalmas késsel rontott be a szupermarketbe és túszul ejtett egy női dolgozót

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Kiszabadították szombat reggel azt a nőt, akit előző este ejtett túszul egy férfi egy berlini Rewe-szupermarketben; az elkövetőt a különleges rendőri egységek elfogták, a túszejtés indítéka egyelőre ismeretlen.

Florian Nath rendőrségi szóvivő közölte, hogy a különleges egységek reggel 9 óra 20 perc körül fogták el a férfit, és sokkolót is bevetettek az akció során. „A tettest elfogták, a túszt kiszabadították” – mondta. A sokkos állapotban lévő nőt a mentők ellátták, majd kórházba szállították.

A rendőrség közlése szerint a túszdráma során senki sem sérült meg súlyosan. Az elfogott férfi a rendőri akció során könnyebben megsérült, őt szintén kórházba vitték.

A férfi péntek este 22 óra után ejtette túszul a nőt a Berlin déli részén fekvő Marienfelde városrész egyik üzletében. A nyomozás alapján a férfi és a nő korábban nem ismerték egymást.

A rendőröknek a művelet közben sikerült kapcsolatba lépniük az elkövetővel, aki több olyan nehezen értelmezhető követeléssel állt elő, amelyek

nem egy előre gondosan megtervezett támadásra utaltak.

A nő kiszabadítása előtt a szupermarket több alkalmazottja is a rendőrségi kordon mögött várakozott. Egy 22 éves dolgozó arról számolt be, hogy az előző esti zárás előtt éppen a vásárlókat próbálta kikísérni, amikor egy férfi előrántott egy hatalmas kést. Az egyik kollégájával együtt kimenekült az épületből, majd értesítették a rendőrséget.

Elmondása szerint a túszul ejtett nő az üzlet alkalmazottja volt. Úgy vélte, a nő egyszerűen csak rosszkor volt rossz helyen.

A rendőrség a művelet alatt lezárta a Hildburghauser Strassén található szupermarket környékét. A hatóságok kiemelték, hogy a környék lakói nem voltak veszélyben.

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