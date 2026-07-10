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José Mourinho, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért az osztrák Wolfsberger AC ellen játszott mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2021. február 18-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

José Mourinho máris átvette a hatalmat a Real Madridnál

Infostart / MTI

Elkezdte a munkát a Real Madrid labdarúgócsapatának edzőközpontjában a 13 év után visszatérő José Mourinho, valamint a portugál vezetőedző szakmai stábja.

A klub honlapján fotókkal illusztrált beszámolóban az látszik, hogy Mourinho és négy kollégája már a Madrid egyik elővárosában, Valdebebasban lévő edzőközpontban tart terepszemlét.

Az erősen foghíjas madridi keret tagjaival viszont először csak hétfőn találkozik a portugál szakember, míg a világbajnokság Egyesült Államokban zajló végjátékában még érdekelt játékosok csak később kapcsolódnak be a közös munkába.

Mourinho 2010 és 2013 között már dolgozott a spanyol fővárosban, első ciklusában mindhárom idényben nyert trófeát a Reallal: 2011-ben a Király Kupát hódította el, egy évvel később a bajnokságban végzett az első helyen, majd 2013-ban a spanyol Szuperkupa került a vitrinbe. Szerződése ezúttal 2029 nyaráig szól.

A Real Madrid az elmúlt két idényben aranyérem nélkül maradt, a keret átalakításáról egyelőre azt már tudni, hogy

érkezik

  • Marc Cucurella,
  • Denzel Dumfries,
  • Ibrahima Konaté,
  • Bernardo Silva,

távozik

  • Dani Ceballos,
  • Fran García.
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