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Nyitókép: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Egy gól, tízmillió euró – hogyan árazza újra a világbajnokság a futballistákat?

Vendégszerző

A világbajnokságon nemcsak gólok és könnyek születnek, hanem új árak is. Egy fiatal középpályás, egy bal lábas védő vagy egy hirtelen berobbanó csatár értéke néhány este alatt több tízmillió euróval nőhet, mert a piac hirtelen tisztábban látja a tehetségét. A modern futballban a figyelem pénz, a vb pedig a világ legnagyobb reflektora.

Amikor Enzo Fernández 2022. december 18-án átvette a katari világbajnokság legjobb fiatal játékosának járó díjat, nemcsak egy 21 éves argentin középpályás mosolygott a pódiumon. Egy futballista játékjogának ára ugrott meg a világ legnagyobb kirakatában. Néhány héttel később a Chelsea 121 millió eurót fizetett érte a Benficának.

A futballban a játékos egyszerre ember, munkavállaló, sportoló, márka és a klub könyveiben szereplő eszköz. A világbajnokság nem egyszerű torna, hanem négymilliárd szempárra méretezett információforrás. A klubok és ügynökök ilyenkor árakat módosítanak, a szponzorok és szurkolók pedig reputációt, figyelmet és piaci történetet adnak a játékos mellé.

Egy focista árának képlete

A CIES Football Observatory a 2022-es világbajnokság 831 játékosának összesített becsült átigazolási értékét 15 milliárd euróra tette. Ez átlagosan 18 millió euró körüli értéket jelent kerettagonként, de a mezőny szélei között szakadék volt. Costa Rica teljes kerete 23 millió eurót ért, Angliáé 1,5 milliárdot.

A CIES szerint a játékosok átigazolási értékét klubszintű tényezők, életkor, szerződéshossz, válogatott státusz, karrierív, játékpercek, gólok, gólpasszok, passzok, cselek és a transzferpiac inflációs környezete együtt magyarázza. A Football Benchmark szerint pedig a piaci érték a játékos adott napi becsült fair market value-ja, azaz nem garantált vételár, hanem annak modellalapú közelítése, hogy normál piaci körülmények között mennyit érhet a játékjoga.

Az ár és az érték természetesen a futballban is eltérhet. Egy kevésbé értékes játékos is elkelhet drágán, ha a tranzakciót sürgős vételi kényszer, egy jól eleresztett vevő, kedvező fizetési konstrukció vagy erős ügynöki alkupozíció hajtja fel. Ezért fordulhat elő, hogy a tényleges vételár látványosan elszakad a becsült piaci értéktől. Ugyanaz a játékos mást ér egy türelmes vevőnek, és mást egy klubnak, amelynek azonnal meg kell oldania egy posztot.

Amikor a tehetség szó szerint kamatozik

Enzo Fernández esete ezt kiválóan mutatja. A Transfermarkt szerint 2022 elején 5 millió euróra becsülték, az év végére 90 millióra. Ez 85 milliós növekedés, vagyis 1700 százalékos emelkedés egyetlen naptári év alatt.

Ez a Benfica szemszögéből is kivételes üzlet lett. A portugál klub 2022 nyarán 12 millió euróért szerezte meg Fernándezt a River Plate-től, 25 százalékos továbbértékesítési záradékkal. Fél évvel később a Chelsea 121 millió eurót fizetett érte, amiből körülbelül 30 millió ment vissza a Rivernek.

A Rivernek járó rész levonása után a Benficánál nagyjából 91 millió euró átigazolási bevétel maradt. A 12 milliós vételárral összevetve ez körülbelül 79 millió eurós bruttó játékjog-nyereség hat hónap alatt. Persze ebből még lejönnek az ügynöki díjak, az adók és egyéb tranzakciós költségek, de a nyereség így is rendkívüli.

Chelsea-oldalról ugyanez a tranzakció már nem gyors nyereséget, hanem hosszú távú kötelezettséget jelent. A 121 millió eurós díj egy nyolc és fél éves szerződés mellett számviteli értelemben nagyjából évi 14,2 millió eurós amortizációs teher.

A BL-küszöb ára

A vételárat nemcsak a futballista minősége, hanem a vevőklub helyzete is befolyásolja. Ha egy elit középpályás becslés szerint évente 4-6 plusz bajnoki ponttal növeli egy klub várható teljesítményét, és ez akár Bajnokok Ligája-indulást dönt el, akkor a sportérték pénzügyi értékké válik. Ha viszont a klub már amúgy is bejutna a BL-be, ugyanaz a játékos kevesebb marginális bevételt termel.

Ezért ugyanaz a futballista többet érhet egy gazdag klubnak, amely éppen a BL-indulás határán billeg, mint egy türelmes, adatvezérelt klubnak, amelynek van ideje kivárni az olcsóbb alternatívát. A CIES szerint a vevőklub pénzügyi ereje önmagában is emeli az árat. A gazdag klub nemcsak többet tud fizetni, hanem gyakran többet is kell fizetnie.

A világbajnokság másik nagy nyertese 2022-ben Joško Gvardiol volt. A Transfermarkt szerint a horvát védő értéke a katari torna után további 15 millió euróval, 75 millió euróra nőtt, majd 2023-ban a Manchester City 90 millió eurót fizetett érte az RB Leipzignek.

Nem csak a gól számít

Gvardiol példája azt mutatja, hogy a VB nemcsak a gólkirályokat árazza újra. Egy bal lábas, gyors, labdabiztos középhátvéd ritka kincs a modern futballban. Ha egy ilyen játékos világbajnoki elődöntőig jut, akkor nem egyszerűen jól játszott, hanem azt is igazolta, hogy extrém nyomás alatt sem törik meg.

Más logika szerint működött Gonçalo Ramos esete. Ő egyetlen estén robbant be. 2022. december 6-án, Portugália Svájc elleni nyolcaddöntőjében Cristiano Ronaldo helyén kezdett, és mesterhármast szerzett. 2023-ban a PSG 65 millió eurós fix díjért és további 15 millió eurós bónuszlehetőség mellett vitte el a Benficától.

Ramosnál a vb azt mutatta meg, hogy nagy pillanatokban is képes jól dönteni. Ez a címke különösen sokat ér csatároknál, mert a gól ritka esemény, és a ritka események piacán a bizonyított teljesítmény aránytalanul nagy súlyt kap.

Alexis Mac Allister már egy harmadik típust mutat. Nála a vb nem árrobbanást, hanem értékigazolást hozott. A Liverpool 2023 nyarán körülbelül 35 millió fontért igazolta le a Brightontól, miközben a források szerint az összeg bónuszokkal 55 millió fontig nőhetett.

A világbajnokság tehát nem mindig ad új információt. Néha csak széles körben ismert tudássá teszi azt, amit a profi elemzők már addig is tudtak. Mac Allisternél a piac nem azt fedezte fel, hogy tud futballozni, hanem azt, hogy a Brightonban látott játékintelligencia világbajnoki döntőben is érvényes.

Opció a gyepen

A piaci értéket legjobban úgy lehet elképzelni, mint egy pénzügyi opciót. A fiatal játékosban benne van a fejlődés lehetősége és a továbbértékesítés esélye. Egy idősebb játékosnál ugyanaz a jó vb-teljesítmény inkább az aktuális használati értéket növeli, és kevesebb felértékelődéssel jár.

Ezért lehet, hogy két azonos teljesítményű vb-meccsnek egészen más pénzügyi következménye van. Egy 20 éves támadó középpályásnál átárazhatja a várakozásokat, míg egy 31 éves játékosnál inkább csak megerősíti az eddigi képet.

Azt is látni kell azonban, hogy a világbajnokság kicsi mintát jelent. A 2022-es tornán ez legfeljebb hét meccs volt, sok játékosnál pedig csak három. Ráadásul teljesen más taktikai közegben, mint ahol a játékosnak később heti rendszerességgel teljesítenie kell.

Ez okozza azt a csapdát, amit a pénzügyben túlreagálásnak neveznek. Ha valakinek van három-négy szerencsés mérkőzése, könnyű elhinni, hogy generációs tehetséget látunk, miközben esetleg csak extrém jó időszaka volt. Ugyanez egy rosszul sikerült világbajnokság után ellenkező előjellel is megtörténhet.

A profi klubok ezért nem a vb-n kezdik a játékosok felmérését. A világbajnokság inkább felgyorsítja a folyamatokat: az adatok, videók, élő megfigyelések és karakterjelentések mellé odatesz egy nagy nyomás alatt született, mindenki által látható jelzést.

A futball tőzsdenyitása

A világbajnokság tehát nem varázspálca. Nem csinál minden jó játékosból sztárt, nem hoz minden sztárnak jó igazolást, és nem menti fel a klubokat a hideg fejű pénzügyi számítás kötelessége alól. De a vb olyasmit tud, amit kevés más esemény, ugyanis egyszerre teremt adatot, történetet és közös figyelmet. A modern futballban pedig ez a három együtt pénzzé válik.

A végső tanulság az, hogy a játékos ára akkor ugrik meg igazán, amikor a teljesítmény, az életkor, a szerződés, a vevői sürgősség és a globális narratíva ugyanabba az irányba mutat. Ezért a világbajnokság a futballpiac legnagyobb tőzsdenyitása. Aki ott jól teljesít, annak nemcsak a nevét skandálják hangosabban, hanem nagyobb szám is kerül a neve mellé a következő átigazolási szezonban.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Egy gól, tízmillió euró – hogyan árazza újra a világbajnokság a futballistákat?

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