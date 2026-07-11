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Az ankarai NATO-csúcstalálkozóra érkezõ Donald Trump amerikai elnök különgépe landol a török fõváros Esenboga nemzetközi repülõterén 2026. július 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Anadolu pool/Abdullah Güclü

A Trump-gép biztonságáról írtak, most idézést kaptak a New York Times újságírói

Infostart / MTI

Bírósági idézést kapott a The New York Times amerikai napilap több újságírója az elnök új hivatali repülőgépének biztonsága körüli aggályokról szóló tudósítás nyomán – közölte az újság szerkesztősége szombaton.

A közlemény szerint az idézés alapján munkatársaiknak szövetségi vádesküdtszék előtt kell megjelenniük a jövő héten. Az újságírókat otthonukban keresték fel szövetségi ügynökök, hogy a hivatalos dokumentumot átadják.

A Fehér Ház és a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium szombatig nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az eljárás részleteiről.

David McCraw, a The New York Times ügyvédje közleményében megfélemlítésként értelmezte az intézkedést, és aggodalomra okot adónak nevezte „bármely amerikai számára, aki hisz az alkotmányban és a sajtószabadságban, amit az alkotmány védelmez”.

A The New York Times a héten közölt beszámolójában meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Donald Trump elnöknek a titkosszolgálat sürgetésére a NATO ankarai csúcstalálkozójáról régebbi hivatali repülőgépével kellett elutaznia az új, Katar által adományozott hivatali repülőgépének biztonsági hiányosságai miatt.

A lap azt írta, hogy az új Air Force One nem rendelkezik olyan rakétaelhárító rendszerrel, mint a korábbi elnöki repülőgép.

Donald Trump elnök Ankarából a régi hivatali gép fedélzetén utazott a nagy-britanniai Mildenhall légitámaszpontra, ahol átszállt az új gépre, ami visszaszállította az Egyesült Államokba.

Az elnök a gépváltást azzal indokolta, hogy lehetővé akarta tenni a brit légibázison szolgáló katonáknak, hogy megnézhessék a tavaly Katartól adományként kapott luxus kivitelű Boeing 747-est, ami a közelmúltban, már amerikai kézben teljes, a biztonsági rendszereket is érintő felújításon ment keresztül.

A Fehér Ház szóvivője cáfolta, hogy biztonsági hiányosságok merültek volna fel az új gép körül, és azt állította, hogy az megfelel a legmagasabb szintű előírásoknak, ami garantálja az elnök és munkatársai biztonságát.

A repülőgép biztonsága körüli értesüléseket az amerikai médiában összekapcsolták az amerikai-iráni konfliktus újabb eszkalációjával, az Irán által térségi államok ellen intézett dróntámadásokkal, és azzal, hogy az amerikai elnök éppen az Iránnal szomszédos Törökországban tartózkodott, valamint hogy Iránban az amerikai elnök megölésére szólítottak fel Ali Hamenei néhai legfelsőbb vezető temetési szertartásán.

Donald Trump a teheráni fenyegetésre szerdán úgy reagált, hogy Irán célpontjainak listáján régóta ő áll az első helyen.

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Kezdőlap    Külföld    A Trump-gép biztonságáról írtak, most idézést kaptak a New York Times újságírói

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