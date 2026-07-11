Fontos határidőt közölt a Google: eddig működnek a népszerű blokkolók

Eddig nem lehetett tudni, hogy a Manifest V3 bővítményplatform bevezetése után a Google mikor húzza le végleg a rolót a klasszikus hirdetésblokkoló bővítmények számára. Most azonban kiderült: augusztus 31. a végső dátum – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

Ez azt jelenti, hogy eddig lehet használni a régi, még V2-es bővítményplatformra épülő kiegészítőket, utána végleg vége a dalnak.

Augusztus utolsó napját követően tehát a Google eltávolítja a böngészőből az összes, még a régi platformra épülő bővítményt a Chrome Webáruházból. A korábban telepítettek még működhetnek ugyan egy darabig, ám ha a felhasználó egy új eszközt állít be, vagy újratelepíti a böngészőt, többé nem lesznek számára elérhetők.

Azzal is fontos tisztában lenni, hogy egyik kiegészítő sem frissül többé, tehát idővel elromolhatnak vagy hibásan működhetnek – emeli ki a szaklap.