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Két kéz egy tiltó táblát tart egy laptop monitorjában.
Nyitókép: Dimitri Otis/Getty Images

Fontos határidőt közölt a Google: eddig működnek a népszerű blokkolók

Infostart

A vállalat augusztus végéig adott ultimátumot, ezt követően már hiába keressük majd a reklámblokkolókat a Chrome-ban.

Eddig nem lehetett tudni, hogy a Manifest V3 bővítményplatform bevezetése után a Google mikor húzza le végleg a rolót a klasszikus hirdetésblokkoló bővítmények számára. Most azonban kiderült: augusztus 31. a végső dátum – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

Ez azt jelenti, hogy eddig lehet használni a régi, még V2-es bővítményplatformra épülő kiegészítőket, utána végleg vége a dalnak.

Augusztus utolsó napját követően tehát a Google eltávolítja a böngészőből az összes, még a régi platformra épülő bővítményt a Chrome Webáruházból. A korábban telepítettek még működhetnek ugyan egy darabig, ám ha a felhasználó egy új eszközt állít be, vagy újratelepíti a böngészőt, többé nem lesznek számára elérhetők.

Azzal is fontos tisztában lenni, hogy egyik kiegészítő sem frissül többé, tehát idővel elromolhatnak vagy hibásan működhetnek – emeli ki a szaklap.

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Kezdőlap    Életmód    Fontos határidőt közölt a Google: eddig működnek a népszerű blokkolók

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