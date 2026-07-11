Megnősült Liu Shaolin Sándor, először mutatta meg szerelmét

A Liu fivérek közül Shaolin Sándor házasodott meg elsőként. Míg öccse, Liu Shaoang és párja, Latincic Lídia rendszeresen osztanak meg közös tartalmakat, az olimpiai bajnok eddig teljesen távol tartotta magánéletét a nyilvánosságtól, így most mutatta meg először a párját.

Liu Shaolin Sándor a magyar váltó tagjaként 2018-ban történelmi olimpiai aranyérmet nyert, 2022-ben pedig vegyes váltóban bronzérmes lett, emellett több világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett. Testvérével, Liu Shaoanggal 2022-ben országot váltott, azóta kínai színekben versenyeznek.

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