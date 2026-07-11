Két és fél óra dráma után új királynője lett Wimbledonnak

A 29 éves Muchova két napja meccslabdát hárítva győzte le 6:2, 1:6, 7:6 (12-10)-re az amerikai Coco Gauffot, és karrierje második Grand Slam-döntőjébe jutott a 2023-as francia nyílt bajnokság után. Három éve kikapott a lengyel Iga Swiatektől Párizsban.

Honfitársa, a nyolc esztendővel fiatalabb Noskova pénteken 6:4, 6:4-re verte az ukrán Marta Kosztyukot, ezzel első GS-fináléját harcolta ki. A 2022-ben a legjobb száz legfiatalabb tagjaként berobbant játékos eddigi legjobb GS-eredménye a 2024-es negyeddöntő volt az ausztrál nyílt bajnokságon.

Az elmúlt években rendre volt cseh női játékos a füves pályás Grand Slam-torna fináléjában: 2011-ben és 2014-ben Petra Kvitova diadalmaskodott, majd 2021-ben Karolina Pliskova, 2023-ban a jelenleg doppingvétség miatt eltiltott Marketa Vondrousova, 2024-ben pedig Barbora Krejcikova vívott döntőt – utóbbi kettő győzni is tudott. Olyan viszont még nem fordult el a tornán, hogy a női döntőbe két cseh játékos jutott volna be. Az pedig legutóbb a 2017-es US Openen történt meg, hogy egy ország teniszezői csaptak össze egy női Grand Slam-végjátékban, akkor Sloane Stephens jobbnak bizonyult a szintén amerikai Madison Keysnél.

A két jóbarát egymás oldalán vett részt a párizsi olimpia páros versenyében, ahol negyedikek lettek. Ami pedig az egymás elleni mérlegüket illeti, hivatalosan eddig csak a tavalyi US Openen találkoztak, ahol Muchova nyert három szettben.

A második csatában érdekes módon a tapasztalatlanabb Noskova nyugodott meg hamarabb, elemi erejű tenyeresekkel mozgatta riválisát, így 4:1-re elhúzott. A következő brék Muchova szettjébe került, aki 2:5-nél nem tudta hozni a szerváját, ellenfele pedig az ötödik játszmalabdáját már kihasználta.

A folytatásban Noskova 1:1-nél három bréklabdát is hárított, aztán 3:2-nél ismét ő került lépéselőnybe, nemsokára pedig megint 5:2 állt az eredményjelzőn. Ekkor Muchova adogatóként egy tízperces gémben kivédett három meccslabdát, majd a következő játékban fogadóként is egyet, azaz Noskova nem tudta kiszerválni a mérkőzést. Mindketten rendkívül feszültek voltak, a sok rontásból Muchova jött ki jobban, aki öt meccslabda hárítása után egyenlített (5:5). Ahogy az a teniszben lenni szokott, a sok kihagyott lehetőség megbosszulta magát, és az idősebbik cseh sorozatban öt gémet hozva játszmákban is utolérte ellenfelét. Noskova zavarában a fülét befogva vonult a székéhez pihenőre, majd kiment az öltözőbe is.

Noha úgy tűnt, hogy Noskova komoly hullámvölgybe került, az utolsó felvonásban mégis ő lépett el 3:0-ra bátran kezdeményezve. A vsetini teniszező harmadszor is eljutott 5:2-ig, ám ekkor már nem remegett meg, 2 óra 37 perc után boldogan terült el a gyepen.

London, 2026. július 11. A cseh Linda Nosková a trófeával, miután gyõzött a wimbledoni teniszbajnokság nõi egyesének döntõjében Londonban 2026. július 11-én. MTI/EPA/Tolga Akmen

Noskova pályafutása harmadik trófeája és első Grand Slam-serlege mellé 3,6 millió fontot (1,5 milliárd forint) kapott.

Eredmény:

női egyes, döntő:

Linda Noskova (cseh, 9.)–Karolina Muchova (cseh, 10.) 6:2, 5:7, 6:3