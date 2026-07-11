Elvetette a sulykot a repülő személyzete, durván lerészegedtek

A csak felnőtteket fogadó, főként nászutasokat vendégül látó, éjszakánként mintegy 500 fontba kerülő tengerparti szállodában tartott italozás állítólag órákkal azelőtt zajlott, hogy a személyzetnek jelentkeznie kellett volna a Barbados és London közötti járatra. A beszámolók szerint az egyik légiutas-kísérő rosszul lett és a bárban hányt, egy másik pedig összeesett, ezért a kollégáinak kellett visszakísérniük a szobájába.

A szálloda vendégei közül többen videóra vették a történteket. A felvételek tanúsága szerint a személyzet tagjai azt mondták: „Mi a British Airways személyzete vagyunk. Mi van?”

A The Sun értesülése szerint a légitársaság négy alkalmazottját felfüggesztette az eset miatt. A British Airways végül kénytelen volt lecserélni a BA254-es járat teljes személyzetét, ezért a Barbados fővárosából, Bridgetownból induló múlt vasárnapi járatot törölték.

A Boeing 777-200-as fedélzetére akár 336 utas is felszállhatott volna, akik csak a járattörlésről kaptak tájékoztatást, annak okáról azonban nem.