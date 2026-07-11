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Baráti társaság ül egy folyóparti stágen, lábukat a vízbe lógatva.
Nyitókép: Getty Images/LuckyBusiness

Újabb haláleset történt a Tiszán

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Holttestet találtak pénteken a Tiszában, a tiszakécskei szabadstrand közelében.

A helyszínre a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság és a vízimentők is kivonultak, a vízbe fulladt férfit közösen emelték ki a folyóból. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, valamint az áldozat személyazonosságát – számolt be a baon.hu.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a vízirendészeti szervek adatai szerint 2026-ban eddig csaknem 40 ember vesztette életét Magyarország szabad vizeiben, miközben a nyári főszezon még tart. Az elmúlt öt évben összesen több mint 560 ember fulladt természetes vizekbe, az idei kánikula pedig a szakemberek szerint tovább növelte a halálos vízi balesetek számát.

A legtöbb tragédia továbbra is folyóvizeken történik, elsősorban a Tiszán és a Dunán. A szakértők szerint a sodrás, a rejtett örvények és a hirtelen mélyülő meder még a tapasztalt úszók számára is komoly veszélyt jelenthet.

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