Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Norvégia 1998 óta először szerepel világbajnokságon, egyébként 2000 óta Eb-n sem járt. Bő tíz éve, 2015 őszén éppen a magyar válogatott ütötte ki a franciaországi kontinensbajnokság pótselejtezőjében. Azóta felnőtt egy új norvég generáció – az akkori szereplők közül a kapus Nyland és a csapatkapitány Ødegaard maradt meg mostanra – egy olyan csapat, amely a 2000-es születésű Erling Haaland köré épül.

A tizenhatoson belül könyörtelen, a pályán kívül viszont mókás, sallangmentes személyiségével Haaland igazi közönségkedvenccé és szórakoztató egyéniséggé nőtte ki magát. Kiemelkedő gólmutatói láttán (a válogatottban: 54 mérkőzésen 62 gól, a Manchester Cityben 198/162) szinte elfelejtjük, hogy ez az első világbajnoksága. 2024. novembere óta 14 tétmérkőzésen lépett pályára a norvég válogatott mezében, s mindegyiken szerzett gólt, összesen

27-et!

Most klubtársai ellen játszhat, az előzetesen kiszivárgó összeállítások szerint az angolok két középső védője, John Stones és Marc Guéhi, továbbá a balhátvéd Nico O’Reilly a tavasszal még ugyancsak a City játékosa volt. Stones a vb után új klubba igazol majd.

Némi túlzással az angoloknál Harry Kane és Jude Bellingham közösen jelenti azt, ami a norvégoknak Haaland: a csapat eddigi 11 góljából 10-et jegyeztek.

Ugyanakkor a védelemmel gondjai akadnak Thomas Tuchelnek: Jarrell Quansah két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a mexikóiak elleni piros lapja miatt, Guéhi kisebb sérüléssel bajlódik, mikét Spence is. Reece James játéka kérdéses, combhajlítóizom-sérülés miatt. Jordan Henderson számára csuklótörés miatt már véget ért a torna.

Az angolok sebezhető védelme – amely öt mérkőzésből mindössze kétszer zárt kapott gól nélkül – eddigi legnehezebb feladata előtt áll Haalanddal szemben, aki hét góljával a harmadik helyen áll az Aranycipőért folyó versenyben, csupán Lionel Messi és Kylian Mbappé mögött.

A kiváló formában lévő, Norvégiával összevetve elsősorban a nagyobb tornarutin szól az angolok mellett. A háromoroszlános csapat legutóbb 2018-ben jutott a vb-elődöntőbe.

Az alig több mint ötmillió lakosú Norvégia minden várakozást felülmúlt eddig a tornán. Az ötszörös világbajnok Brazília legyőzésével története során először jutott a negyeddöntőbe, most pedig újabb óriást készül legyőzni, hogy tovább folytassa tündérmesébe illő menetelését. A norvég válogatott eddigi legnagyobb sikere szintén egy elődöntőbe jutás: az 1936-os berlini olimpián kiejtette a Harmadik Birodalom válogatottját.

Norvégia várható kezdőcsapata (4-3-3): Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Berg, Berge, Ødegaard – Sørloth, Haaland, Nusa

Anglia várható kezdőcsapata (4-2-3-1): Pickford Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane