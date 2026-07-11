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Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Így borult a tetejére a rendőrautó az M1-esen

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Pénteken balset történt a M1-es autópályán: felborult egy terelésnél egy rendőrautó. Kiderült, mi okozta a szerencsétlenséget.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset július 10-én, délelőtt 10.35-kor történt, Tatabánya közelében.

A rendőrség közlése szerint egy 56 éves külföldi sofőr későn vette észre a bal pályatest átterelt sávjából Y-fordulóval elinduló, megkülönböztető jelzéseit használó rendőrautót. Bár fékezett, járműszerelvényével a rendőrautó jobb hátsó részének ütközött – számolt be a vezess.hu.

Az ütközés erejétől a rendőrautó a betonozott árokba csapódott és a tetejére borult. A szolgálati járműben utazó két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

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