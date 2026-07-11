ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Orbán Anitának július 10. jelenti Magyarország visszatérését

Infostart / MTI

Ugyanazon a napon hagyta jóvá az Ecofin Tanács a magyar helyreállítási és reziliencia-tervet, fogadták el az Európai Ügyészséghez való magyar csatlakozási kérelmet, és vett részt Magyarország a Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén, „visszatértünk Európába” – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter a Corriere della Sera napilapban szombaton megjelent interjúban.

A legnagyobb olasz újság az „új Magyarországon” érezhető változásokról kérdezte Orbán Anitát.

A külügyminiszter úgy vélte, az országban nagy szemléletváltozás zajlik: a hagyományosan pesszimista magyarok egy friss felmérés szerint bizakodók a jövőjüket illetően.

Hangsúlyozta: ha meg kell jelölnie egy dátumot, amelyen az mondható, hogy Magyarország visszatért Európába, július 10-ét választja, mivel az Ecofin Tanács jóváhagyta Magyarország helyreállítási és reziliencia-tervét, elfogadták Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, valamint Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes meghívására a magyar diplomácia vezetője Rómában részt vett a Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén, amelyhez Magyarországot most hívták meg csatlakozni.

„Ez a három esemény együtt számomra azt jelképezi, hogy már visszatértünk Európába” – jelentette ki.

Az új magyar kormány legnagyobb kihívásának a gazdaságot, az örökölt közel nyolcszázalékos költségvetés hiányt nevezte meg. Hozzátette, hogy Magyarország az EU második legszegényebb országa, amelynek gazdasága „kormányra kerülésünk előtt sajnálatos módon az EU legkorruptabb gazdasága volt”.

Arra a felvetésre, miszerint emberi jogi szervezetek is aggodalmukat fejezték ki az alkotmány gyors ütemű módosításai miatt, amelyek lehetővé tették az államfő leváltását vagy a közmédia működésének felfüggesztését, Orbán Anita kifejtette:

„mi a jogállamiságra épülő társadalmat a jogállamiság eszközeivel hozzuk létre. Jogi eszközökkel alakítjuk át a rendszert”.

Megjegyezte, hogy az előző kormány idején „államfoglalás” történt, bábok kinevezésével számos intézmény élére, és olyan szabályok megalkotásával, amelyek rendkívül megnehezítették bármilyen új kormány számára megváltoztatásukat. Példaként a Szuverenitásvédelmi Hivatalt említette, amelyet „kifejezetten azért hoztak létre, hogy a civil társadalmat és az újságírókat támadja. Ezt megszüntettük” – mondta.

A Corriere della Sera kérdésére, hogy a Magyar Péter vezette kormány az elődjéhez hasonlóan miért nem támogatja fegyverekkel Ukrajnát? Orbán Anita válaszában hangsúlyozta, hogy a magyar választók arra adtak felhatalmazást, hogy fegyverek helyett a segítség humanitárius támogatással és a szankciók alkalmazásával történjen.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban kijelentette, hogy a magyar diplomácia a teljesítményen alapuló csatlakozást támogatja összhangban az Európai Unió bővítési módszertanával.

„Úgy gondoljuk, hogy minden országnak ugyanazt az utat kell végigjárnia, és ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie. Ez az Európai Unió hitelességének kérdése.

Ami a kisebbségeket illeti, sikerült kétoldalú megállapodást kötnünk Kijevvel, amely elengedhetetlen előfeltétele volt kapcsolataink újraindításának” – mondta.

Úgy vélte, Oroszország, földrajzi helyzete, mérete, ereje és történelme miatt mindig is fontos ország volt és marad Európában, ezért Moszkvával „nagyon pragmatikus kapcsolatra törekszünk, szuverén nemzetek közötti viszonyként”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Orbán Anitának július 10. jelenti Magyarország visszatérését

oroszország

olaszország

ukrajna

nyugat-balkán

európai ügyészség

helyreállítási terv

orbán anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett

Leginkább a tapasztalat szól az angolok mellett
Tizenkét év után találkozik először az angol és a norvég labdarúgó-válogatott, egyébként először egy nagy tornán. Az Opta szuper-számítógép 50,4 százalékra adja a „háromoroszlánosok” győzelmi esélyét, 25,1-re a norvégokét, a kettőből következően nagyjából ugyanennyi a döntetlen esélye is. A mérkőzés magyar idő szerint este 11-kor kezdődik.
 

70 ezer ember Oslo utcáin, „kifosztott” mezboltok, viking evezés – Kovács Péter a norvég focilázról

A svájciak legjobb vb-játékosa nem játszhat az argentinok ellen

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton

Új szintet ért el a drónháború, ritka nyilatkozatok érkeznek Moszkvából - Háborús híreink szombaton

Ukrajna és Oroszország is látványosan felpörgette egymás energetikai infrastruktúrájának támadását. Moszkvából szokatlanul gyakran érkeznek olyan hivatalos nyilatkozatok, amik beismerik: gondban van az ország üzemanyagellátása. Mindeközben ha csigatembóval is, de halad az orosz offenzíva Donyeck környékén. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!

Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!

A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a meteorológiai kifejezések pontos jelentésével.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US media say Iran has told US officials an attack on ships crossing the strait early this week was "a mistake".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 17:26
Ezért robbanhatott be a Ryanair-gép ablaka felszállás után – újabb sokkoló videó
2026. július 11. 14:20
Katar boríthatta a Volkswagen és az Izrael közti nagy üzletet
×
×