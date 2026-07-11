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Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője sajtóértekezletet tart a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2020. február 17-én, egy nappal az Atlético Madrid elleni labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzése előtt.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin

Jürgen Klopp már a stábját szervezi, ő lesz az új német kapitány

Infostart

Jürgen Klopp minden bizonnyal átveszi majd a német válogatott irányítását. Erre abból is következtethetünk, hogy átalakítja a német edzői stábot azzal, a Liverpoolnál korábban a stábjában dolgozó két edzőt, Peter Krawietzet és Pepijn Lijnderst szeretné magával vinni a Nationalelfhez.

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) vezető tisztségviselői és a Red Bull tárgyalásokat folytatnak az edző elengedésének, illetve szerződtetésének végső részleteiről, és egy szokatlan megállapodás várhatóan megkíméli a DFB-t a költséges kompenzációs díjtól.

A Kicker értesülései szerint a német válogatott stábjában Krawietz és Lijnders váltja majd a távozó edzőket, Benjamin Hübnert, Benjamin Glücköt, Alfred Schreudert és Bram Geerset.

Andreas Kronenberg kapusedző a helyén marad, míg Hannes Wolf, a DFB jelenlegi utánpótlás-fejlesztési igazgatója és Klopp korábbi Borussia Dortmund-beli kollégája, szintén nagyobb szerepet vállalhat a felnőtt keretnél.

A Klopp aláírásának megszerzésére irányuló művelet a végső szakaszba lép, a találkozókra az Egyesült Államokban kerül sor. Bernd Neuendorf, a DFB elnöke és Hans-Joachim Watzke alelnök várhatóan a hétvégén New Yorkban találkozik Jürgen Kloppal. Az is nyilvánosságot kapott, hogy Rudi Völlert megtartják sportigazgatói poszton, ő jelenti majd a kapcsot a szövetség és az új edzői stáb között.

A Klopp-pal folytatott első csúcstalálkozót követően Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezetője várhatóan szintén New Yorkba repül, hogy megvitassa az átmenetet. Klopp egyelőre a Red Bull csoport globális futballvezetőjeként dolgozik, 2029-ig szóló szerződéssel. Bár a szerződésében nincs hivatalos kilépési záradék, állítólag egy „kilépési megállapodást” kötöttek a csatlakozásakor, amely lehetővé teszi számára, hogy a válogatotthoz menjen, ha arra lehetősége van.

A DFB és a Red Bull állítólag egy olyan megállapodásról tárgyal, amely lehetővé tenné Klopp számára, hogy átvegye a német válogatott irányítását anélkül, hogy a szövetség kártérítést fizetne. A javasolt megoldás szerint Klopp továbbra is a Red Bull márkanagyköveteként tevékenykedne, miközben a német válogatott szövetségi kapitánya is lenne. A megállapodás enyhítené a DFB-re nehezedő pénzügyi terheket Julian Nagelsmann menesztése és a német csapat világbajnoki kudarca után.

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Kezdőlap    Sport    Jürgen Klopp már a stábját szervezi, ő lesz az új német kapitány

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