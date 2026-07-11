ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja második fordulójának Németország-Elefántcsontpart mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Eduardo Lima

Már tizenhárom szövetségi kapitány megvált válogatottjától a vb-kiesés után

Infostart

Még csak a negyeddöntőknél tartanak a labdarúgó-világbajnokságon, de az elmúlt egy hónapban tizenkét válogatott tizenhárom szövetségi kapitánya már elveszítette a csapatát és az állását. Tanulságos a lista.

Tunézia: Sabri Lamouchit 2014. január 14-én nevezték ki a korábbi tunéziai vb-játékos, Sami Trabelsi utódjául, miután Tunézia tizenegyespárbajban alulmaradt Mali ellen az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében. Lamouchit az első csoportmérkőzés után menesztették, miután csapata 5–1-es vereséget szenvedett Svédországtól. Utóda Hervé Renard lett, a második csoportmeccs előtt. Mindössze 18 nappal a kinevezése után lemondott, miután a csapat negatív rekordot állított fel a csoportkörben kapott 12 góllal. A tunéziai volt az egyetlen afrikai válogatott, amely nem jutott tól a csoportkörön.

Portugália: Roberto Martínezt 2023. január 9-én, a katari vb utáni napokban nevezték ki Fernando Santos utódjául. Távozása azután vált biztossá, hogy Spanyolország kiejtette a portugál válogatottat a nyolcaddöntőben. Martínez így nyilatkozott: „Azzal a céllal érkeztem, hogy megnyerjük a világbajnokságot; mivel ez nem sikerült, nem lenne értelme folytatni.” Állítólag Szaúd-Arábiába tart, Cristiano Ronaldo csapatához, az En-Nászrhöz.

Dél-Korea: Hong Mjungbo: 2024. július 8-án tért vissza a posztra második alkalommal; első, egyéves időszaka alatt Dél-Korea nyeretlen maradt a 2014-es világbajnokságon. Éles kritikák közepette mondott le, miután csapata kikapott Mexikótól és Dél-Afrikától. Előre megírt nyilatkozatot olvasott fel: „A szövetségi kapitányi poszttal járó felelősség olyan nagy, hogy ha az eredmények elmaradnak a várakozástól, nincs szükség magyarázkodásra.” Li Dzsae-mjung, Dél-Korea államelnöke így bírálta: „Ha alkalmatlan embert neveznek ki vezetőnek, az eredmény olyan kiszámítható, mint a tűz.”

Csehország: Miroslav Koubek 2025. december 19-én került a csapathoz, miután Ivan Hašek nem jutott ki automatikusan a válogatottal a vb-re, hanem a csapat pótselejtezőre kényszerült. Koubek kivezette Csehországot a világbajnokságra húszéves várakozást lezárva. Június 29-én közös megegyezéssel lemondott, miután a csapat a csoport utolsó helyén végzett. Egy hivatalos közleményben ezt mondta: „A féligazságokon és kitalációkon alapuló médiakampány is hozzájárult a döntésemhez.” David Trunda, a Cseh Labdarúgó-szövetség elnöke háláját fejezte ki Koubeknek, amiért a csapat kijutott a vb-re: „Őszinte tiszteletemet és köszönetemet érdemli.”

Skócia: Steve Clarke-ot 2019. május 20-án nevezték ki, és ő lett az első férfi szövetségi kapitány, aki három nagy tornára is elvezette a skót válogatottat. A világbajnokságról való kiesés után mondott le, miután nem sikerült a nyolc legjobb harmadik helyezett csapat között sem végezniük. Egy szurkolóknak írt nyílt levélben ezt írta: „A legnagyobb megelégedést ad nekem, hogy újra láthatom a nemzeti csapatunk és a szurkolóink közötti kapcsolatot.”

Uruguay: Az argentin Marcelo Bielsa 2023. május 15-én vette át a Celestét, fél évvel a katari világbajnokságon nyújtott gyenge teljesítmény után. Nagy port kavart azzal, hogy 14 újoncot hívott be a veteránok helyett. Lemondott, miután Uruguay kiesett a csoportkörben. Néhány játékosától is kapott kemény kritikát.

Horvátország: Zlatko Dalićot 2017. október 7-én nevezték ki, háromnegyed évvel később, Horvátországot a 2018-as világbajnokság döntőjébe, majd 2022-ben az elődöntőbe vezette. A most menesztett vagy lemondott szövetségi kapitányok közül ő volt a leghosszabb ideje posztján. Miután Horvátország 2–1-es vereséget szenvedett Portugáliától a legjobb 32 között, távozott. Azt mondta: „Amikor átvettem a posztot, álmodni sem mertem arról, hogy ennyi mindent elérünk.” A horvát szövetség így méltatta: „Köszönünk mindent – a győzelmeket, az eredményeket, a selejtezőket, az érmeket, az egységet, a tiszteletet és a Horvátországért való harc iránti rendíthetetlen elkötelezettséget.”

Ghána: A portugál Carlos Queiroz 2026. április 13-án vette át a csapat irányítását Otto Addótól, akit a gyenge eredmények – például egy Ausztria elleni, 5–1-es vereség – miatt menesztettek. Most lemondott, miután Ghána a legjobb 32 között kiesett a Kolumbiától elszenvedett vereség után. A 73 éves szakember közösségi oldalán így fogalmazott: „Büszkén zárom le ezt a közös utat, tekintettel az elért eredményeinkre.” Koffi Adams sport- és szabadidőügyi miniszter azonban közölte, hogy „nem kapott semmilyen lemondólevelet a szövetségtől…” Hozzátette: „Nem a közösségi médiában nevezték ki, így nem hiszem, hogy ott is kellene lemondania.”

Németország: Julian Nagelsmannt 2023. szeptember 22-én nevezték ki a Japántól elszenvedett 4–1-es vereség után menesztett Hansi Flick helyére. A legjobb 32 között Paraguaytól elszenvedett sokkoló kiesés után távozott; szavai szerint: „Mindig a csapat sikere volt a legfontosabb számomra. Egy ilyen keserű csalódás után a csapat megérdemli az újrakezdés lehetőségét.” Rudi Völler, a Német Labdarúgó-szövetség sportigazgatója úgy nyilatkozott, hogy Nagelsmann „kiváló edző, és az is marad; meggyőződésem, hogy sikeresen folytatja majd pályafutását” – csak éppen nem a német válogatott élén. A poszt várományosa Jürgen Klopp.

Mexikó: Javier Aguirre-ének 2024 júliusában kezdődött a harmadik időszaka a csapat élén és az Anglia elleni 3–1-es vereséggel ért véget az Azték Stadionban, a nyolcaddöntőben. Mielőtt a múlt hétvégén átadta volna a stafétát segítőjének, Rafael Márqueznek, Aguirre így fogalmazott: „Győzelemmel szerettem volna búcsúzni a népemtől – hogy mindenki elégedett legyen. Fáj. Nagyon fáj… de nem keresek kifogásokat, a vereség az vereség.”

Hollandia: Ronald Koeman Louis van Gaal visszavonulása után, 2023. január 1-jén tért vissza az Oranje élére. A legjobb 32 között Marokkó ellen tizenegyespárbajban elszenvedett vereség után mondott le; döntéseit és óvatos játékstílusát sok kritika érte. Ezt mondta: „Visszatekintve a pályafutásomra, különösen büszke vagyok. Az elmúlt években újra rájöttem, hogy vannak a futballnál fontosabb dolgok is.” Marianne van Leeuwen, a Holland Labdarúgó-szövetség képviselője szerint Koeman „mindent beleadott a holland válogatottért”.

Ecuador: Sebastián Beccacecét 2024. augusztus 1-jén nevezték ki Félix Sánchez utódjául. Közel két év alatt három mérkőzést veszített, a Németország elleni diadal után nemzeti ünnepet hirdettek. A társrendező Mexikó ellen a legjobb 32 között elszenvedett 2–0-s vereség a lemondásához vezetett. Így magyarázta: „A szerződésem a világbajnokságról való kieséssel lejárt.” Az ecuadori labdarúgó-szövetség megköszönte neki „elkötelezettségét, odaadását és profizmusát a ciklusban”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Már tizenhárom szövetségi kapitány megvált válogatottjától a vb-kiesés után

ronald koeman

julian nagelsmann

foci-vb 2026

szövetségi kapitányok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Őzgázolás: most indul a „szezon”, szinte minden felelősség a sofőröké – részletek

Őzgázolás: most indul a „szezon”, szinte minden felelősség a sofőröké – részletek
Eljött az őzek párzási időszakának kezdete, a szokásosnál is fokozottabban érdemes figyelni az autósoknak az utakon, nem csupán éjszaka, hanem napközben is óvatosan kell közlekedni – mondta az InfoRádióban Földvári Attila, a Magyar Vadászkamara szóvivője. A vadgázolás – a személyi sérülések mellett – komoly anyagi kárral is járhat, ami ráadásul az esetek döntő többségében a sofőrt terheli Kovács Kázmér biztosítási szakjogász, a Magyar Autóklub ügyvédje szerint.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy néz ki, itt a vége - Kevés mozgástér maradt Sulyok Tamásnak

Úgy néz ki, itt a vége - Kevés mozgástér maradt Sulyok Tamásnak

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás - írta szombaton Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj

Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj

A korábbi rendelet 6764 forintban határozta meg az építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét, ez közel 16 százalékkal 7830 forintra nő. És ebben még nincs benne a 27% áfa.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

Vice-President JD Vance is among US officials expected to take part in negotiations resuming on Saturday in Oman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 11:47
Áder Jánosnak elege lett, bepereli Magyar Pétert
2026. július 11. 11:33
Beavatkozik a kormány a Dunai Vasmű ügyében
×
×