Már tizenhárom szövetségi kapitány megvált válogatottjától a vb-kiesés után

Tunézia: Sabri Lamouchit 2014. január 14-én nevezték ki a korábbi tunéziai vb-játékos, Sami Trabelsi utódjául, miután Tunézia tizenegyespárbajban alulmaradt Mali ellen az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében. Lamouchit az első csoportmérkőzés után menesztették, miután csapata 5–1-es vereséget szenvedett Svédországtól. Utóda Hervé Renard lett, a második csoportmeccs előtt. Mindössze 18 nappal a kinevezése után lemondott, miután a csapat negatív rekordot állított fel a csoportkörben kapott 12 góllal. A tunéziai volt az egyetlen afrikai válogatott, amely nem jutott tól a csoportkörön.

Portugália: Roberto Martínezt 2023. január 9-én, a katari vb utáni napokban nevezték ki Fernando Santos utódjául. Távozása azután vált biztossá, hogy Spanyolország kiejtette a portugál válogatottat a nyolcaddöntőben. Martínez így nyilatkozott: „Azzal a céllal érkeztem, hogy megnyerjük a világbajnokságot; mivel ez nem sikerült, nem lenne értelme folytatni.” Állítólag Szaúd-Arábiába tart, Cristiano Ronaldo csapatához, az En-Nászrhöz.

Dél-Korea: Hong Mjungbo: 2024. július 8-án tért vissza a posztra második alkalommal; első, egyéves időszaka alatt Dél-Korea nyeretlen maradt a 2014-es világbajnokságon. Éles kritikák közepette mondott le, miután csapata kikapott Mexikótól és Dél-Afrikától. Előre megírt nyilatkozatot olvasott fel: „A szövetségi kapitányi poszttal járó felelősség olyan nagy, hogy ha az eredmények elmaradnak a várakozástól, nincs szükség magyarázkodásra.” Li Dzsae-mjung, Dél-Korea államelnöke így bírálta: „Ha alkalmatlan embert neveznek ki vezetőnek, az eredmény olyan kiszámítható, mint a tűz.”

Csehország: Miroslav Koubek 2025. december 19-én került a csapathoz, miután Ivan Hašek nem jutott ki automatikusan a válogatottal a vb-re, hanem a csapat pótselejtezőre kényszerült. Koubek kivezette Csehországot a világbajnokságra húszéves várakozást lezárva. Június 29-én közös megegyezéssel lemondott, miután a csapat a csoport utolsó helyén végzett. Egy hivatalos közleményben ezt mondta: „A féligazságokon és kitalációkon alapuló médiakampány is hozzájárult a döntésemhez.” David Trunda, a Cseh Labdarúgó-szövetség elnöke háláját fejezte ki Koubeknek, amiért a csapat kijutott a vb-re: „Őszinte tiszteletemet és köszönetemet érdemli.”

Skócia: Steve Clarke-ot 2019. május 20-án nevezték ki, és ő lett az első férfi szövetségi kapitány, aki három nagy tornára is elvezette a skót válogatottat. A világbajnokságról való kiesés után mondott le, miután nem sikerült a nyolc legjobb harmadik helyezett csapat között sem végezniük. Egy szurkolóknak írt nyílt levélben ezt írta: „A legnagyobb megelégedést ad nekem, hogy újra láthatom a nemzeti csapatunk és a szurkolóink közötti kapcsolatot.”

Uruguay: Az argentin Marcelo Bielsa 2023. május 15-én vette át a Celestét, fél évvel a katari világbajnokságon nyújtott gyenge teljesítmény után. Nagy port kavart azzal, hogy 14 újoncot hívott be a veteránok helyett. Lemondott, miután Uruguay kiesett a csoportkörben. Néhány játékosától is kapott kemény kritikát.

Horvátország: Zlatko Dalićot 2017. október 7-én nevezték ki, háromnegyed évvel később, Horvátországot a 2018-as világbajnokság döntőjébe, majd 2022-ben az elődöntőbe vezette. A most menesztett vagy lemondott szövetségi kapitányok közül ő volt a leghosszabb ideje posztján. Miután Horvátország 2–1-es vereséget szenvedett Portugáliától a legjobb 32 között, távozott. Azt mondta: „Amikor átvettem a posztot, álmodni sem mertem arról, hogy ennyi mindent elérünk.” A horvát szövetség így méltatta: „Köszönünk mindent – a győzelmeket, az eredményeket, a selejtezőket, az érmeket, az egységet, a tiszteletet és a Horvátországért való harc iránti rendíthetetlen elkötelezettséget.”

Ghána: A portugál Carlos Queiroz 2026. április 13-án vette át a csapat irányítását Otto Addótól, akit a gyenge eredmények – például egy Ausztria elleni, 5–1-es vereség – miatt menesztettek. Most lemondott, miután Ghána a legjobb 32 között kiesett a Kolumbiától elszenvedett vereség után. A 73 éves szakember közösségi oldalán így fogalmazott: „Büszkén zárom le ezt a közös utat, tekintettel az elért eredményeinkre.” Koffi Adams sport- és szabadidőügyi miniszter azonban közölte, hogy „nem kapott semmilyen lemondólevelet a szövetségtől…” Hozzátette: „Nem a közösségi médiában nevezték ki, így nem hiszem, hogy ott is kellene lemondania.”

Németország: Julian Nagelsmannt 2023. szeptember 22-én nevezték ki a Japántól elszenvedett 4–1-es vereség után menesztett Hansi Flick helyére. A legjobb 32 között Paraguaytól elszenvedett sokkoló kiesés után távozott; szavai szerint: „Mindig a csapat sikere volt a legfontosabb számomra. Egy ilyen keserű csalódás után a csapat megérdemli az újrakezdés lehetőségét.” Rudi Völler, a Német Labdarúgó-szövetség sportigazgatója úgy nyilatkozott, hogy Nagelsmann „kiváló edző, és az is marad; meggyőződésem, hogy sikeresen folytatja majd pályafutását” – csak éppen nem a német válogatott élén. A poszt várományosa Jürgen Klopp.

Mexikó: Javier Aguirre-ének 2024 júliusában kezdődött a harmadik időszaka a csapat élén és az Anglia elleni 3–1-es vereséggel ért véget az Azték Stadionban, a nyolcaddöntőben. Mielőtt a múlt hétvégén átadta volna a stafétát segítőjének, Rafael Márqueznek, Aguirre így fogalmazott: „Győzelemmel szerettem volna búcsúzni a népemtől – hogy mindenki elégedett legyen. Fáj. Nagyon fáj… de nem keresek kifogásokat, a vereség az vereség.”

Hollandia: Ronald Koeman Louis van Gaal visszavonulása után, 2023. január 1-jén tért vissza az Oranje élére. A legjobb 32 között Marokkó ellen tizenegyespárbajban elszenvedett vereség után mondott le; döntéseit és óvatos játékstílusát sok kritika érte. Ezt mondta: „Visszatekintve a pályafutásomra, különösen büszke vagyok. Az elmúlt években újra rájöttem, hogy vannak a futballnál fontosabb dolgok is.” Marianne van Leeuwen, a Holland Labdarúgó-szövetség képviselője szerint Koeman „mindent beleadott a holland válogatottért”.

Ecuador: Sebastián Beccacecét 2024. augusztus 1-jén nevezték ki Félix Sánchez utódjául. Közel két év alatt három mérkőzést veszített, a Németország elleni diadal után nemzeti ünnepet hirdettek. A társrendező Mexikó ellen a legjobb 32 között elszenvedett 2–0-s vereség a lemondásához vezetett. Így magyarázta: „A szerződésem a világbajnokságról való kieséssel lejárt.” Az ecuadori labdarúgó-szövetség megköszönte neki „elkötelezettségét, odaadását és profizmusát a ciklusban”.