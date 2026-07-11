A Terminátor már nemcsak gyárt, hanem termeszt, gyógyít és épít is

Egy eper akkor jó, ha nem túl kemény, nem túl puha, nem sérült, és pontosan akkor szedik le, amikor az érettség találkozik a bolti kereslettel. Hogy ez minél inkább így legyen, a Dyson Farming üvegházaiban már nemcsak emberek dolgoznak, hanem kamerák, szenzorok, mesterséges intelligencia, robotikus betakarítás és forgó vertikális termesztőrendszer működik együtt, hogy ugyanakkora helyen sokkal több eper teremjen. A Dyson szerint a Hybrid Vertical Growing System kísérlete 250 százalékos hozamnövekedést hozott, miközben ugyanakkora alapterületen két és félszeres termesztőfelületet adott.

Az epertermesztés a robotika egyik legnehezebb vizsgája. Egy autógyári alkatrész nem zúzódik össze, ha rosszul fogják meg, az eper viszont igen. Egy csavar mindig ugyanott van, az eper viszont néha nehezen található, mert levél mögött van, vagy más színben, más szögben vagy más méretben látja a gép. Így ha egy eperfarmot is lehet robotizálni, akkor a fizikai világ sok más területe is megnyílhat a békés terminátorok előtt.

Csillagok háborúja a mezőgazdaságban

A földeken teljesen új logikát hoztak a robotok. A John Deere See & Spray rendszere nem kezeli egyformán a teljes táblát, hanem kamerával keresi a gyomot, és csak oda permetez, ahol célpontot lát. A vállalat szerint 2024-ben több mint 400 ezer hektáron összesen 8 millió gallon permetlét takarított meg. Ez a mennyiség 12 olimpiai úszómedencét töltene meg.

A Carbon Robotics még tovább ment. A LaserWeeder nem kevesebb vegyszert használ, hanem semennyit, mert lézerrel égeti ki a gyomot. A gép mélytanulással különbözteti meg a kultúrnövényt a gyomtól, és célzottan tüzel. A cég szerint a G2 rendszer akár 80 százalékkal csökkentheti a gyomirtási költségeket.

A robotkéz nem remeg

Innen csak első ránézésre tűnik nagy ugrásnak a műtők világa. A da Vinci sebészrobot nem robotdoktor. Nem önállóan operál, hanem a sebész kezét fordítja le finomabb, stabilabb, apróbb mozdulatokra. Az Intuitive 2026 januári közlése szerint 2025 végéig világszerte több mint 20 millió beteget operáltak da Vinci-rendszerrel, és csak 2025-ben több mint 3,1 millió ilyen beavatkozás történt.

Az egészségügyi robot nem emberformájú, nem beszél, nem dönt a beteg vagy az orvos helyett, de képes csökkenteni a kézremegés negatív következményeit, javítani a hozzáférést szűk anatómiai terekben, és lehetővé tenni olyan minimálisan invazív beavatkozásokat, amelyek egyes beavatkozásoknál rövidebb felépüléssel és kórházi tartózkodással járhatnak.

A gyár új kollégái

A raktárakban a robot a gyorsaság és a fizikai erő miatt hasznos. Az Amazon Sequoia rendszere mobil robotokkal és konténeres tárolással viszi az árut az emberhez, ahelyett, hogy embereket küldene a polcok közé. A vállalat szerint a rendszer akár 75 százalékkal gyorsabban azonosítja és tárolja a készletet. Az áruk ráadásul a humán dolgozó „power zone”-jába, vagyis a combközép és a mellkas közötti magasságba érkeznek, ami kevesebb guggolást és fej fölé nyúlást jelenthet, így az alkalmazottak egészségének megtartásához is hozzájárul.

De a humanoid robotok is egyre több hasznos munkát végeznek. A Figure 02 robotok több mint 1250 üzemórán át dolgoztak a BMW-nél. Eközben 90 ezernél több lemezalkatrészt mozgattak, és 30 ezer X3-as gyártásához járultak hozzá. Ennek a típusnak komoly előnye, hogy nem kell átépíteni az emberi munkaerőre is tervezett üzemet, mert a robot egy az egyben bevethető az emberi munkatárs helyett.

Gépek a porban és a magasban

Az ausztrál FBR Hadrian X rendszere, a teherautóra szerelt, teleszkópos karú falazórobot akár 360 építőblokkot képes lerakni óránként, és egy standard ház külső és belső falait így akár egy nap alatt elkészítheti. A globális lakhatási válság korában ez a technológia egyszerre hozhat gyors megoldást és alacsonyabb ingatlanárakat.

A robotok talán ott a leghasznosabbak, ahol egy ember nem szívesen dolgozik. Mint például szélturbina-lapáton, robbanásveszélyes ipari üzemben, sivatagi napelemparkban vagy szennyezett folyóban. Ezeken a helyeken a munka nemcsak unalmas, hanem veszélyes, drága vagy környezeti szempontból kockázatos. Így a modern robotika itt is megoldást jelent.

Ha egy naperőmű porosodik, akkor akár jelentősen csökkenhet a hatékonysága. Az Ecoppia vízmentes tisztítórobotjai nemcsak az energia árát csökkentik emiatt, hanem a kritikus természeti kincs felhasználását is. A BladeBUG robotja pedig tériszony nélkül mozog a szélturbinák lapátjain és ellenőrzi ezek szerkezeti stabilitását.

A fizikai világ is skálázódik

A robotika legnagyobb ígérete az, hogy a fizikai világban is megjelenhet az a skálázhatóság, amelyet eddig főleg a szoftvereknél ismertünk. A milliószor ismételt ellenőrzések, a növényenkénti döntések, az éjjel is futó laborok ezentúl nem emberek életét teszik majd monotonná. A kérdés így már nemcsak az, hogy mire lesznek képesek a robotok, hanem az is, hogy mi mit kezdünk azzal az idővel, figyelemmel és energiával, amelyet visszaadnak nekünk.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője