Haaland vagy Kane? – sport a tévében

M4 Sport
13.15: Triatlon, világbajnoki sorozat, Hamburg, férfiak
14.30: Kerékpár, Tour de France, 8. szakasz
23.00: Labdarúgás, világbajnokság, negyeddöntő, Norvégia-Anglia
M4 Sport+
15.00: Triatlon, világbajnoki sorozat, Hamburg, nők
20.00: Labdarúgás, férfi U19-es Európa-bajnokság, döntő
Sport 1
10.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Bosznia-Hercegovina - Svédország
13.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Szlovénia-Csehország
15.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Portugália-Franciaország
18.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Lengyelország
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Minnesota Twins-Los Angeles Angels
Sport 2
12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester
16.30: Autósport, túraautó világsorozat, Vila Real, időmérő
Eurosport 1
13.00: Kerékpár, Tour de France, 8. szakasz
21.00: Sportmászás, világkupa, Chamonix, gyorsasági mászás, férfi és női döntő
Eurosport 2
12.15: Hegyikerékpár, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal, downhill, nők
14.00: Tenisz, Wimbledon, férfi páros döntő
16.30: Tenisz, Wimbledon, női egyes döntő
22.00: Golf, PGA Tour, Kentucky Championship
Arena 4
10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Német Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2 időmérő
14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Német Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
19.00: NASCAR Truck Series, LiUNA 150
Match 4
10.00 és 15.15: Kamion Európa-bajnokság, Nürburgring, 1. és 2. futam
18.30: Labdarúgás, skót Ligakupa, Stirling Albion-Dundee United