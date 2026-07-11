Haaland vagy Kane? – sport a tévében

Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a törvényhozás hétfőn fog szavazni az Alaptörvény 17. módosításáról. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.