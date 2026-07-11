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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Haaland vagy Kane? – sport a tévében

Infostart / MTI

Most Norvégián és Anglián a sor, hogy biztosítsa a helyét az elődöntőben. A foci-vb-n kívül triatlon, kerékpár, kézilabda, baseball, tenisz és sznúker is szerepel a szombati élő kínálatban.

M4 Sport

13.15: Triatlon, világbajnoki sorozat, Hamburg, férfiak

14.30: Kerékpár, Tour de France, 8. szakasz

23.00: Labdarúgás, világbajnokság, negyeddöntő, Norvégia-Anglia

M4 Sport+

15.00: Triatlon, világbajnoki sorozat, Hamburg, nők

20.00: Labdarúgás, férfi U19-es Európa-bajnokság, döntő

Sport 1

10.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Bosznia-Hercegovina - Svédország

13.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Szlovénia-Csehország

15.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Portugália-Franciaország

18.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Lengyelország

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Minnesota Twins-Los Angeles Angels

Sport 2

12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester

16.30: Autósport, túraautó világsorozat, Vila Real, időmérő

Eurosport 1

13.00: Kerékpár, Tour de France, 8. szakasz

21.00: Sportmászás, világkupa, Chamonix, gyorsasági mászás, férfi és női döntő

Eurosport 2

12.15: Hegyikerékpár, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal, downhill, nők

14.00: Tenisz, Wimbledon, férfi páros döntő

16.30: Tenisz, Wimbledon, női egyes döntő

22.00: Golf, PGA Tour, Kentucky Championship

Arena 4

10.45, 12.30 és 13.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Német Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2 időmérő

14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Német Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

19.00: NASCAR Truck Series, LiUNA 150

Match 4

10.00 és 15.15: Kamion Európa-bajnokság, Nürburgring, 1. és 2. futam

18.30: Labdarúgás, skót Ligakupa, Stirling Albion-Dundee United

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Kezdőlap    Sport    Haaland vagy Kane? – sport a tévében

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